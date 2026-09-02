Betis vs Real Madrid en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 4 de LaLiga 2026

El mexicano Álvaro Fidalgo buscará sumar sus primeros minutos de la temporada ante su exequipo; los de José Mourinho son segundos de la clasificación general

Betis vs Real Madrid, ¿juega Álvaro Fidalgo? | Claro Sports

Real Betis y Real Madrid abren el telón de la jornada 4 de LaLiga 2026-27 este viernes 4 de septiembre en el Estadio La Cartuja de Sevilla. El encuentro dará inicio en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México, con los verdiblancos en busca de recuperarse de su primera derrota del torneo y los blancos con paso perfecto. Para la afición mexicana también habrá atención sobre Álvaro Fidalgo, quien todavía espera disputar sus primeros minutos oficiales de la temporada con el conjunto de Manuel Pellegrini.

El Betis llega con seis puntos después de tres jornadas. Comenzó el campeonato con triunfos de 1-0 sobre Real Sociedad y Valencia, pero perdió 5-2 ante Levante en su compromiso más reciente. Fidalgo no participó en los dos primeros encuentros debido a molestias en la rodilla, según explicó Pellegrini, y regresó a la convocatoria para visitar al Levante; sin embargo, permaneció en el banquillo durante todo el encuentro. Por ello, el duelo ante el Madrid representa una nueva oportunidad para que el seleccionado mexicano tenga sus primeros minutos de LaLiga 2026-27.

Por otra parte, el Real Madrid aterriza en Sevilla con nueve puntos de nueve posibles bajo las órdenes de José Mourinho. Los merengues vencieron 2-1 al Espanyol, 4-1 a la Real Sociedad y 4-0 al Málaga, resultados que los mantienen en el segundo sitio de la clasificación, únicamente por detrás del Barcelona por diferencia de goles. El cuadro blanco suma 10 anotaciones y solamente ha recibido dos en el inicio del campeonato.

Horario y dónde ver Betis vs Real Madrid el partido de la jornada 4 de LaLiga 2026

El Betis vs Real Madrid se disputará este viernes 4 de septiembre en el Estadio La Cartuja, a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. El partido se podrá ver en vivo a través de Sky Sports, así como en el minuto a minuto de Claro Sports.

Alineaciones probables del Betis vs Real Madrid

Las alineaciones oficiales se conocerán antes del inicio del encuentro. Como referencia, estos fueron los onces utilizados por Manuel Pellegrini y José Mourinho en sus respectivos partidos de la jornada 3.

Betis: Álvaro Valles; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Fran García; Marc Bernal, Marc Roca; Antony, Isco, Rodrigo Riquelme; Troy Parrott.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Federico Valverde, Eduardo Camavinga; Brahim Díaz, Jude Bellingham, Vinícius Jr.; Kylian Mbappé.

Fidalgo comenzó el partido contra Levante entre los suplentes y no ingresó. Pellegrini había explicado un día antes que el mediocampista ya estaba disponible después de superar sus molestias en la rodilla, aunque el cuerpo técnico prefería manejar su regreso con precaución para evitar una recaída.

Antecedentes y últimos resultados del Betis vs Real Madrid en LaLiga

Los antecedentes recientes muestran resultados repartidos. El último enfrentamiento se produjo el 24 de abril de 2026 en La Cartuja y terminó 1-1, con Vinicius adelantando al Madrid y Héctor Bellerín rescatando el empate para los locales en tiempo agregado. Fidalgo fue titular aquella noche y disputó la primera mitad. Estos son los últimos cinco enfrentamientos entre ambos en LaLiga:

Betis 1-1 Real Madrid | LaLiga 2025-26 | Jornada 32

Real Madrid 5-1 Betis | LaLiga 2025-26 | Jornada 18

Betis 2-1 Real Madrid | LaLiga 2024-25 | Jornada 26

Real Madrid 2-0 Betis | LaLiga 2024-25 | Jornada 4

Real Madrid 0-0 Betis | LaLiga 2023-24 | Jornada 38

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Betis vs Real Madrid y cuánto paga?

Real Madrid parte como favorito para llevarse los tres puntos de La Cartuja. De acuerdo con los momios de caliente.mx consultados previo al encuentro, el triunfo del conjunto de Mourinho aparece en -239, mientras que la victoria del Betis paga +575 y el empate se encuentra en +385.

Real Betis: +575

Empate: +385

Real Madrid: -239

Los momios pueden modificarse conforme se acerque el inicio del partido. El Madrid llega con tres victorias en tres jornadas y 10 goles marcados, mientras que el Betis intentará responder después de recibir cinco tantos frente al Levante y con la expectativa de saber si Fidalgo finalmente tendrá participación ante uno de los rivales que enfrentó como titular durante la temporada pasada.

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