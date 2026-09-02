Gustavo Puerta, contundente en su llegada a Olympiacos: “Vengo a seguir ganando”

“Mi mentalidad es ganar”: Gustavo Puerta habló tras su fichaje por Olympiacos y reveló sus objetivos en el fútbol griego.

Gustavo Puerta con Olympiacos | Olympiacos Oficial.

El mercado de fichajes en Europa llegó a su recta final con una noticia de gran relevancia para el fútbol colombiano. Gustavo Puerta fue oficializado como nuevo jugador del Olympiacos de Grecia, en una operación que se concretó prácticamente sobre el cierre de la ventana de transferencias. El mediocampista vallecaucano fue presentado este miércoles por el conjunto griego y ahora se pondrá a disposición del técnico José Luis Mendilibar.

El futuro de Puerta se mantuvo en suspenso hasta el último día del mercado. El jugador, de 23 años, había sido relacionado durante las últimas semanas con diferentes clubes del fútbol europeo, después de convertirse en una de las grandes revelaciones de la Selección Colombia en el Mundial 2026. Finalmente, su próximo desafío estará en la Superliga de Grecia, donde buscará continuar con su crecimiento profesional.

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Olympiacos pagó la cláusula de Gustavo Puerta

La llegada del colombiano al conjunto de El Pireo se produjo gracias a una importante inversión. Evangelos Marinakis, propietario del Olympiacos, decidió pagar los 16 millones de euros correspondientes a la cláusula de rescisión que Puerta tenía con Racing de Santander, demostrando el interés que había en contar con el mediocampista.

El club griego confirmó oficialmente el fichaje mediante un comunicado en el que destacó la trayectoria reciente del futbolista. “El Olympiacos FC anuncia el fichaje de Gustavo Puerta. El mediocampista internacional colombiano nació el 23 de julio de 2003 y fue adquirido al Racing de Santander, con quien disputó tres partidos de La Liga esta temporada como titular”, señaló la institución.

La presentación del colombiano estuvo acompañada por un impresionante video publicado en los canales oficiales del Olympiacos. De esta manera, el equipo griego le dio la bienvenida a un futbolista cuya cotización aumentó considerablemente después de su participación con Colombia en la pasada Copa del Mundo.

¿Qué dijo Gustavo Puerta tras llegar a Grecia?

Tras convertirse oficialmente en nuevo jugador del Olympiacos, Puerta habló en los medios digitales del club y dejó claro que llega con grandes expectativas. El mediocampista destacó la importancia de vestir la camiseta de uno de los equipos más importantes de Grecia y aseguró que espera aportar para que la institución continúe consiguiendo títulos.

“Es un placer venir a un club tan grande como lo es el Olympiacos. Tiene una historia grandísima, llena de títulos y llena de grandes jugadores que han hecho una muy buena carrera acá. Ojalá pueda ayudar al equipo a seguir ganando torneos”, manifestó el colombiano.

Además, Puerta dejó claro cuál será su mentalidad durante esta nueva etapa de su carrera. “Mi mentalidad es ganar. No me gusta perder nada y vengo acá a seguir ganando y ayudar al equipo a conseguir lo que quiere. Espero dar lo mejor de mí y seguir consiguiendo los títulos que todos queremos”, afirmó.

🔴⚪💬 First words. First impressions. First moments in "red-and-white"! pic.twitter.com/Oq9AHo7BN0 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 2, 2026

Ahora, el volante deberá ponerse a disposición de José Luis Mendilibar, quien tendrá la responsabilidad de integrar al colombiano a su proyecto deportivo. Para Puerta, el paso al Olympiacos representa una nueva oportunidad para consolidarse en Europa y mantener el impulso que consiguió después de su destacada aparición con la Selección Colombia en el Mundial 2026.

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