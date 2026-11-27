Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

San Pedro Guastatoya, partido en vivo y en directo | Claro Sports

San Pedro recibe a Guastatoya con el último boleto a la fase final del Apertura 2026 en sus manos. A los Gallos les basta con ganar en casa en la jornada 22 de la Liga Nacional de Guatemala para meterse en la pelea por el título en su primer torneo tras el ascenso. El Pecho Amarillo, en cambio, llega clasificado y todavía puede mejorar su quinto puesto.

San Pedro sigue sexto con 29 puntos, producto de ocho victorias, cinco empates y ocho derrotas. El equipo de Edwin Vásquez viene de caer 2-0 en su visita a Cobán Imperial, que quedó a un punto de los Gallos, al igual que Marquense. Si empata ante Guastatoya, necesitará que ninguno de esos dos rivales gane. Si pierde, también deberá mirar el resultado de Comunicaciones, que suma 26 unidades y podría alcanzarlo.

Por su parte, Guastatoya aseguró su clasificación con el 4-1 sobre Comunicaciones en casa. El equipo de Martín García venía de perder 4-0 ante Xelajú MC en Quetzaltenango, pero respondió ante los Cremas y llegó a 34 puntos, con diez triunfos, cuatro empates y siete derrotas. Ahora buscará en San Pedro su segunda victoria consecutiva antes de conocer a su rival en la fase final.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo San Pedro vs Guastatoya de la jornada 22 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre San Pedro y Guastatoya será el sábado 28 de noviembre a las 15:00 horas en el estadio Municipal de San Pedro y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan San Pedro vs Guastatoya hoy

Ni San Pedro ni Guastatoya cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 22 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Edwin Vásquez y Martín García no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

San Pedro: Vander Cruz; David Álvarez, Steveth Chacón, Aarón Navarro, Renny Folleco; Emerson García, Romario Gómez, Julio Fajardo; Luis Martínez, Sebastián Colón y Alexis Barrientos. DT: Edwin Vásquez.

Guastatoya: Rubén Escobar; Wilson Pineda, Brayan Morales, Emanuel Yori, Nicolás Lovato; Ariel Lon, Denilson Sánchez, Marlon Sequén; José Almanza, Víctor Ávalos y Bryan Lemus. DT: Martín García.

Antecedentes y últimos resultados del San Pedro vs Guastatoya en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron San Pedro y Guastatoya:

26 de septiembre de 2026 | Guastatoya 2-1 San Pedro | Torneo Apertura 2026

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