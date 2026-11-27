El colombiano batalló contra Hechen Li, pero en esta ocasión el chino tuvo un mejor desempeño y avanzó de ronda.

Emanuel Otálvaro, tenismesista colombiano | COC | WTT

Emanuel Otálvaro, la promesa colombiana del tenis de mesa, culminó su participación en el Mundial sub 19 de la disciplina en los cuartos de final, juego que disputó contra el chino Hechen Li, a quien se cruzó en los Juegos Olímpicos Juveniles hace unas semanas atrás.

En la ronda anterior de la fase final, el ‘cafetero’ dejó atrás al indio Priyanuj Bhattacharyya por un marcador de 4-0. Ahora se medía de nuevo con Hechen y curiosamente en la misma instancia de cuartos. Eso representaba un duelo muy parejo por el antecedente cercano y por la información que cada uno tenía sobre el otro.

Otálvaro tomó la ventaja en el primer set de manera ajustada con un parcial de 13-11. El arranque parecía darle un impulso al colombiano, pero su rival no se la dejó fácil y en las siguientes dos mangas se puso arriba, metiéndole presión a Emanuel que parecía no estar del todo cómodo en esas disputas.

Sin embargo, el antioqueño volvió a emparejar todo en el cuarto set al ganar ese punto por 12-10, pero la batalla con el chino seguía muy pareja. La historia llegó a su fin en el quinto y sexto asalto donde el adversario de Emanuel se impuso, logrando así el pase a las semifinales del Mundial, que se lleva a cabo en Turquía.

En esa instancia, Hechen Li se medirá contra el australiano Aditya Sareen en busca de un cupo a la gran final de la competencia. Por el otro lado del cuadro definen el otro finalista el chino Wen Ruibo contra el japonés Shunto Iwaida. Otálvaro culmina su participación con 55 puntos logrados, 32 obtenidos de su servicio y 23 de su rival, esto en lo que fue el juego ante Hechen.

Así las cosas, con tan solo 16 años Emanuel Otálvaro consiguió estar entre los mejores ocho del Mundial de Tenis de Mesa en un categoría mayor a su edad, algo que habla de la gran proyección que tiene por delante. Resta esperar si le queda algo más en el calendario o si empieza desde ya a preparar lo que será el 2027.

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