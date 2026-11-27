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Comunicaciones Xelajú, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Comunicaciones recibe a Xelajú MC en el estadio Cementos Progreso con la obligación de ganar para seguir en la pelea por el título. La jornada 22 cierra la fase de clasificación del Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala y los Cremas llegan con una última oportunidad de quedarse con el sexto boleto. En el otro banco estará Roberto Hernández, extécnico de los albos, que busca llevar a los Superchivos directamente a semifinales.

Comunicaciones ocupa el noveno lugar con 26 puntos, producto de ocho triunfos, dos empates y once derrotas. El equipo de Roberto Montoya venía de ganar tres partidos seguidos, pero la caída por 4-1 en su visita a Guastatoya lo dejó sin margen. Los Cremas necesitan vencer a Xelajú, que San Pedro pierda ante Guastatoya y que ni Marquense ni Cobán Imperial ganen. Aun con esa combinación, el boleto se definiría por diferencia de goles, de ahí la importancia de ganar por un marcador amplio.

Por su parte, Xelajú MC llega en el segundo puesto con 37 puntos, tras once victorias, cuatro empates y seis derrotas. El conjunto quetzalteco venció 3-1 a Suchitepéquez en casa y encadenó su cuarto triunfo consecutivo. Una victoria en la capital lo llevaría a 40 puntos y obligaría a sus perseguidores a ganar por goleada para disputarle el pase directo a semifinales: los Superchivos llegan con una diferencia de goles de +17, frente al +12 de Municipal y el +8 de Mixco.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Comunicaciones vs Xelajú MC de la jornada 22 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Comunicaciones y Xelajú MC será el sábado 28 de noviembre a las 15:00 horas en el estadio Cementos Progreso y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX y Canal 11.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Comunicaciones vs Xelajú MC hoy

Comunicaciones no podrá contar con Stheven Robles, expulsado ante Guastatoya, mientras que Xelajú MC no cuenta con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 22 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Roberto Montoya y Roberto Hernández no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Comunicaciones: Fredy Pérez; José Pinto, Karel Espino, Nicolás Olivera; Diego Santis, Marco Domínguez, Nelson García; Paolo Dantaz, Andersson Ortiz; Omar Duarte y Dewinder Bradley. DT: Roberto Montoya.

Xelajú MC: Rubén Silva; Ernesto Monreal, Erick González, Widvin Tebalán, Kevin Ruiz; Yilton Díaz, Juan Cardona, Ricardo Marquez, Yair Jaén; Elmer Cardoza y Diego Casas. DT: Roberto Hernández.

Antecedentes y últimos resultados del Comunicaciones vs Xelajú MC en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Comunicaciones y Xelajú MC:

26 de septiembre de 2026 | Xelajú MC 2-3 Comunicaciones | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 10 de mayo de 2026 | Xelajú MC 2-0 Comunicaciones | Semifinales Torneo Clausura 2026

| Semifinales Torneo Clausura 2026 7 de mayo de 2026 | Comunicaciones 2-2 Xelajú MC | Semifinales Torneo Clausura 2026

| Semifinales Torneo Clausura 2026 22 de marzo de 2026 | Comunicaciones 1-3 Xelajú MC | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 31 de enero de 2026 | Xelajú MC 2-0 Comunicaciones | Torneo Clausura 2026

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