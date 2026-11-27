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Antigua Mixco, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Antigua GFC recibe a Deportivo Mixco en el estadio Pensativo con el liderato del Apertura 2026 en juego. Un empate en la jornada 22 de la Liga Nacional de Guatemala les basta a los coloniales para terminar primeros y avanzar directamente a semifinales. Los chicharroneros llegan cuartos, pero todavía pueden quedarse con ese mismo premio si ganan en Antigua y los resultados de Xelajú MC y Municipal los favorecen.

Antigua GFC lidera con 40 puntos, producto de doce victorias, cuatro empates y cinco derrotas. El equipo de Mauricio Tapia igualó 0-0 en su visita a Municipal y extendió a cinco partidos su racha sin perder. Si cae ante Mixco, ambos quedarán con 40 unidades y la diferencia de gol podría decidir el primer puesto: los panzas verdes llegan con +12, al igual que Municipal, mientras que Xelajú MC parte con +17.

Por su parte, Deportivo Mixco suma 37 puntos tras once triunfos, cuatro empates y seis derrotas. El cuadro de Fabricio Benítez venció 2-0 a Malacateco en casa, encadenó su tercera victoria y apenas perdió uno de sus últimos diez partidos. Para los chicharroneros, que llegan con una diferencia de gol de +8, también cuenta el margen del triunfo: si ganan por dos goles, igualarán a Antigua en puntos y en diferencia de gol; si ganan por tres o más, lo superarán en ese desempate.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Antigua GFC vs Mixco de la jornada 22 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Antigua GFC y Mixco será el sábado 28 de noviembre a las 15:00 horas en el estadio Pensativo y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Antigua GFC vs Mixco hoy

Antigua GFC no podrá contar con José Rosales, expulsado ante Municipal, mientras que Deportivo Mixco no cuenta con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 22 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Mauricio Tapia y Fabricio Benítez no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Antigua GFC: Luis Morán; José Gálvez, José Ardón, Alexander Robinson, Suhander Zúñiga; Óscar Castellanos, Allan García, Enrique Camargo; Kevin López, Diego Fernández; y Francisco Apaolaza. DT: Mauricio Tapia.

Mixco: Kevin Moscoso; Manuel Moreno, Diego Méndez, Jeshua Urizar, Christian Ojeda; Rodrigo Marroquín, Fabián Cuero, Yonathan Pozuelos; Lynner García, Kennedy Rocha y Nicolás Martínez. DT: Fabricio Benítez.

Antecedentes y últimos resultados del Antigua GFC vs Mixco en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Antigua GFC y Mixco:

27 de septiembre de 2026 | Mixco 3-1 Antigua GFC | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 28 de marzo de 2026 | Mixco 2-1 Antigua GFC | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 8 de febrero de 2026 | Antigua GFC 1-2 Mixco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 1 de noviembre de 2025 | Mixco 0-1 Antigua GFC | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 22 de agosto de 2025 | Antigua GFC 2-1 Mixco | Torneo Apertura 2025

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