Crisis de lesiones en Rayados: sin Esteban Andrada y con Hugo Cuypers y Diego Rossi en duda, Monterrey está obligado a vencer al América en la Liguilla

El técnico argentino tendrá que afrontar la vuelta ante América con bajas | Imago7

Matías Almeyda parece vivir una auténtica maldición en su primera Liguilla como entrenador de Rayados de Monterrey. Las lesiones han comenzado a mermar al equipo regiomontano en plena serie de cuartos de final del Apertura 2026 frente al América, justo cuando necesita ganar para mantenerse con vida en la lucha por el campeonato.

El estratega argentino tiene confirmada la baja de Esteban Andrada para lo que resta de la Liguilla, mientras que existe incertidumbre sobre la disponibilidad del delantero belga Hugo Cuypers y el atacante uruguayo Diego Rossi para el partido decisivo en el Estadio Azteca.

Las lesiones representan un dolor de cabeza para Almeyda, especialmente porque Monterrey está obligado a conseguir una victoria en la capital del país después de empatar sin goles en el partido de ida disputado en el Gigante de Acero.

Esteban Andrada se pierde toda la Liguilla con Rayados

La baja más importante para Matías Almeyda es la del arquero argentino Esteban Andrada, quien no volverá a tener actividad durante el Apertura 2026. El guardameta, que regresó a Monterrey para este torneo, fue sometido a una artroscopia para reparar una lesión meniscal en la rodilla derecha, situación que lo mantendrá fuera de actividad por tiempo indefinido.

Andrada se perdió el último partido de la temporada regular frente a Pumas en Ciudad Universitaria, así como la ida de los cuartos de final ante América en el Gigante de Acero. Ante esta situación, Luis Cárdenas continuará como responsable de defender la portería de Rayados durante la Liguilla.

¿Qué lesión tiene Hugo Cuypers y podría perderse el partido ante América?

La preocupación para Matías Almeyda también se trasladó al ataque de Monterrey después del primer capítulo de la eliminatoria frente al América. El delantero belga Hugo Cuypers terminó con molestias en el muslo derecho y su participación en el encuentro de vuelta de los cuartos de final está en duda.

Una eventual ausencia del atacante representaría un golpe importante para las aspiraciones de Rayados, debido a que Cuypers se ha convertido en una de las principales referencias ofensivas del equipo durante el Apertura 2026. Su posible baja llega en el momento menos oportuno para Monterrey, que necesita marcar al menos un gol en el Estadio Azteca para aspirar a la clasificación.

¿Diego Rossi estará disponible para enfrentar al América?

Matías Almeyda también espera recuperar al atacante uruguayo Diego Rossi, quien se perdió el partido de ida de los cuartos de final debido a una molestia en la espalda baja. El futbolista sudamericano no ha podido trabajar al parejo de sus compañeros, por lo que su participación en el encuentro decisivo frente al América dependerá de su evolución física.

Recuperar a Rossi sería una noticia importante para el entrenador argentino, especialmente ante la incertidumbre que existe alrededor de Hugo Cuypers. La posibilidad de afrontar el partido de vuelta sin dos de sus principales referentes ofensivos obligaría a Almeyda a buscar alternativas para un encuentro en el que Monterrey no tiene margen de error.

¿Qué necesita Rayados para eliminar al América y avanzar a semifinales?

Después del empate sin goles en el Gigante de Acero, Rayados de Monterrey está obligado a vencer al América por cualquier marcador en el partido de vuelta para conseguir su boleto a las semifinales del Apertura 2026.

La mejor posición de las Águilas en la clasificación general les permite avanzar en caso de que la eliminatoria termine empatada en el marcador global. Monterrey tendrá que buscar la victoria en calidad de visitante, una misión que se ha complicado por los problemas físicos de varios integrantes de su plantel.

¿Cuándo y a qué hora juegan América vs Rayados?

El partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX entre América y Monterrey se disputará el sábado 28 de noviembre a las 21:10 horas en el Estadio Azteca. Matías Almeyda enfrentará su primera gran prueba en una Liguilla como entrenador de Rayados, con la obligación de ganar y la incertidumbre de no contar con algunos de sus mejores futbolistas.

La maldición de las lesiones persigue a Matías Almeyda en su primera Liguilla con Monterrey. Sin Esteban Andrada y con Hugo Cuypers y Diego Rossi en duda, el argentino tendrá que encontrar la fórmula para conquistar el Estadio Azteca y mantener vivo el sueño del campeonato.