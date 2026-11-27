El estratega aclara sus declaraciones sobre la expulsión de Oussama Idrissi, reitera su respeto a Chivas y analiza la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026

El técnico Tuzo justificó sus palabras por la emoción del momento | Imago7

Benjamín Mora, director técnico de Pachuca, aclaró las declaraciones que realizó tras la expulsión de Oussama Idrissi en la victoria por 2-1 ante Chivas, correspondiente a la ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX. En entrevista con Peloteando, el estratega mexicano reconoció que sus palabras pudieron generar una interpretación distinta a la que pretendía y explicó que su intención nunca fue minimizar al conjunto rojiblanco.

El atacante marroquí fue el protagonista del encuentro en el Estadio Hidalgo, donde firmó un doblete para concretar la remontada de los Tuzos. Sin embargo, Idrissi recibió la tarjeta roja tras marcar el gol de la victoria al minuto 92, situación que compromete su participación en el encuentro de vuelta. Además de abordar la polémica, Mora analizó el rendimiento de su equipo, la evolución del proyecto y las dificultades que anticipa para la visita al Estadio Akron.

Benjamín Mora aclara sus declaraciones sobre Idrissi y reitera su respeto a Chivas

Después del encuentro, el entrenador de Pachuca ironizó sobre la expulsión del futbolista marroquí al señalar que su ausencia podría servirle para descansar. Un día después, Mora explicó que buscaba respaldar emocionalmente a Idrissi y al resto del vestidor, aunque reconoció que la manera de expresar su mensaje no fue la adecuada. “Son puntos de vista. Yo, por el contrario, creo que el comentario que hice al terminar la conferencia de prensa buscaba transmitir ánimo y confianza a Idrissi, porque se sentía muy mal, y al grupo tras esa expulsión que no nos benefició. Traté de aligerar el momento. Entiendo que mis palabras pudieron dar lugar a una interpretación distinta a la que yo pretendía. En ningún momento fue mi intención restar mérito al rival, al gran partido que dio o dar por resuelta la eliminatoria por ningún motivo”, explicó en Peloteando.

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El estratega también dedicó unas palabras a la institución rojiblanca, a su presidente, Amaury Vergara, y al trabajo que Gabriel Milito ha realizado al frente del Guadalajara, equipo que terminó como líder de la fase regular del Apertura 2026.

“Reitero mi respeto a las Chivas de Guadalajara, a su presidente, Amaury Vergara, y a su entrenador, Gabriel Milito, que ha hecho un gran trabajo durante este tiempo en un gran proyecto con grandes jugadores mexicanos. Reconozco el trabajo de calidad que han hecho y respeto los principios de esta institución y los valores que se han pregonado. Creo que quizás no debía haberlo dicho de esa forma, pero fue por otro lado, para tratar de ayudar a mi equipo. La serie está abierta y nosotros realmente tenemos que ir a pelear contra un rival muy difícil. Entiendo que, en esa emoción del partido, uno que sale victorioso en la primera parte de la serie tiene ganas de seguir con el ánimo. Por ahí fue todo el tema”.

Respecto al comportamiento de Idrissi después de marcar el segundo gol de Pachuca, Mora admitió que existieron acciones que pudieron evitarse y asumió su responsabilidad como conductor del grupo.

“Idrissi metió unos goles que fueron espectaculares y, en esa emoción, intercambió algunas cosas que pudieron haberse evitado. Es parte del proceso. Nosotros hemos trabajado como equipo con respeto a los rivales siempre, como es la característica de Pachuca. Me siento como conductor responsable de hacer las cosas lo mejor posible, de decir lo que tengo que decir y de respetar nuestra participación en esta Liguilla, que está siendo muy difícil. Tenemos que continuar con nuestro respeto hacia nosotros mismos, hacia los rivales, hacia la afición y hacia lo que estamos haciendo, que es lo que creo que nos puede dar fuerza”.

Benjamín Mora destaca el rendimiento de Pachuca ante el superlíder

Más allá de la polémica por la expulsión, el entrenador mexicano destacó la capacidad de reacción de sus futbolistas. Pachuca remontó una desventaja que se originó por un autogol de Eduardo Bauermann y consiguió imponerse al equipo que terminó en la primera posición de la tabla general.

“Estoy un poquito cansado de tantas emociones y tanta algarabía, pero muy contento por el rendimiento del equipo, por el rendimiento individual, por la postura que tuvo ante un gran equipo como Chivas, superlíder, con méritos muy bien ganados. En nuestra casa supimos defender el huracán y fuimos fieles y congruentes a lo que hemos venido haciendo en los últimos partidos. Estamos muy contentos por el resultado y por el rendimiento. Ahora nos vamos a poner a analizar todo el partido con detenimiento para poder plantear un mejor partido en la vuelta”.

¿Cómo afrontará Pachuca la vuelta ante Chivas sin Oussama Idrissi?

La ventaja de los Tuzos no garantiza su clasificación a las semifinales. Una victoria del Guadalajara por cualquier diferencia de goles le permitirá avanzar, debido a su mejor posición en la tabla general, mientras que Pachuca necesita ganar o empatar en el Estadio Akron este domingo 29 de noviembre.

Mora reveló que sostuvo una conversación con Gabriel Milito antes del primer enfrentamiento de la eliminatoria, en la que ambos entrenadores reconocieron el trabajo realizado durante el semestre.

“Hablé con Gabriel Milito antes del partido, estábamos intercambiando puntos de vista y lo felicité por todo el proceso que ha vivido, que no ha sido fácil para él. Él también me felicitó por el cierre que tuvimos. Fue un intercambio de opiniones en donde dos técnicos estamos luchando por ayudar a nuestros equipos. Por eso el respeto que le tengo al superlíder, al que terminó primero la competencia, que quizá en otra dinámica tendría la capacidad de ser campeón por ser primero, como en otras ligas. En esta liga tenemos el formato de estar en una ida y vuelta. En la ida nos fue bien, sin embargo, hay cosas que corregir, muchas cosas que dejamos de hacer en algunos momentos”.

El entrenador reconoció que una de sus principales tareas será encontrar alternativas ante la ausencia de Idrissi, además de contrarrestar las características ofensivas del conjunto rojiblanco. “Ellos son un equipo muy dinámico, muy rápido, muy vertical, muy incisivo, que tiene en cualquier momento la posibilidad de cambiar un partido. Lo sabemos muy bien. Sabemos que en el Akron la gente aprieta y apoya a su equipo, y que va a ser un partido sumamente difícil, de suma importancia. Nos tenemos que enfocar en hacer las variantes que tenemos que hacer ante la falta de Idrissi. Estamos en esa revisión táctica, estratégica y analítica para ver dónde podemos y cómo podemos cubrir los espacios”.

Benjamín Mora deja de lado los antecedentes históricos entre Pachuca y Chivas

Aunque los Tuzos cuentan con antecedentes en eliminatorias frente al Guadalajara, Mora consideró que los resultados del pasado no determinarán lo que suceda el próximo domingo. Para el estratega, la responsabilidad de construir un nuevo capítulo en la historia de Pachuca corresponde a los integrantes del plantel actual.

“Bien dicen que la historia nos define. Sabemos que la historia juega un papel muy importante en los antecedentes tangibles que pueden existir en algún momento de la vida de un equipo. Pachuca ha tenido grandes momentos históricos que se deben respetar, pero hoy me gusta traer todo al presente porque es el único momento en donde estamos, con los jugadores que tenemos, con el entrenador, que soy yo en este momento, y con el cuerpo técnico, que está sumamente involucrado en ayudar al equipo. Creo que la historia la van a escribir los actores principales actuales, los de este momento, los que ayer dieron una gran actuación y que han venido creciendo juntos en los últimos partidos”.

El entrenador recurrió a una analogía con el boxeo para explicar que Pachuca apenas ha completado la mitad de su enfrentamiento ante el Guadalajara y que todavía deberá superar diferentes obstáculos para conseguir su boleto a las semifinales.

“Hoy estamos en el round número seis. Nos faltan otros seis rounds para poder cerrar algo que está siendo cuesta arriba, porque Chivas sabemos que se empodera, que es un equipo poderoso, fuerte, obligado, que fue el equipo que más se consolidó durante el torneo y más regularidad tuvo en su juego. Nosotros fuimos de menos a más. Va a ser un partido muy complicado para nosotros, yo lo veo y lo percibo así. Va a ser difícil que nosotros podamos llegar a dominar a las Chivas allá. Creo que tenemos que hacer un partido muy inteligente y, con los actores del presente, principalmente los que están participando en esta etapa, tenemos la confianza de poder salir a pelear con toda humildad y con todo el esfuerzo que tenemos”.

El secreto del crecimiento de Pachuca y el liderazgo compartido de Benjamín Mora

Los Tuzos consiguieron su clasificación a la Liguilla después de cerrar la fase regular con cuatro victorias consecutivas ante América, Tigres, Atlas y Toluca. Para Mora, estos resultados son consecuencia de un proceso de adaptación futbolística que comenzó desde las primeras jornadas del campeonato. “Se conjuntan muchas cosas. Nosotros cimentamos las bases, pusimos las pautas sólidas desde un principio. Construimos un equipo que pudiera entender las fases del juego, los momentos del juego, las zonas del campo y adaptarnos a los rivales en turno. Fuimos creciendo durante los 17 partidos del torneo regular, siempre peleamos los puntos, nunca fuimos goleados o arrollados, sino que tuvimos momentos buenos, malos y regulares, lo cual corresponde a un crecimiento del mismo modelo, del mismo método”.

Mora también destacó la participación de sus futbolistas en la toma de decisiones y explicó que su manera de dirigir contempla escuchar las opiniones y necesidades del vestidor para aprovechar las condiciones individuales en beneficio del funcionamiento colectivo.

“Creo que cuajó al final. Los partidos contra América, Tigres, Atlas y Toluca fueron maravillosos en la sinergia y en el comportamiento del equipo, ya muy entendido. Después, el jugador, con confianza, cuando se le dan los resultados, le empiezan a salir las cosas y uno nada más funge como un conductor, un protector de lo que estamos haciendo y un guía para que puedan tener su mejor rendimiento. Ayer lo dije y lo digo otra vez: este equipo lo dirigimos juntos, jugadores y entrenador, porque escuchamos a los jugadores y las necesidades las tenemos en la mesa para que las podamos desarrollar juntos, porque la calidad que tenemos en la cancha es muy alta y la jerarquía también. Es digno de poder intercambiar puntos de vista y retroalimentación para que el equipo funcione como equipo y no como individual”.

¿Por qué Benjamín Mora utiliza una boina durante los partidos de Pachuca?

Uno de los elementos que han acompañado al entrenador de los Tuzos durante el cierre del campeonato es su boina. Aunque Mora aseguró que no suele recurrir a las cábalas, explicó que comenzó a utilizarla por las condiciones climáticas y que, tras conseguir resultados favorables, decidió mantenerla como parte de su vestimenta. “Un día me dio frío, me la puse porque estaba chispeando en un partido y no me quería mojar. De ahí ganamos. No soy muy cabalero, pero por si las dudas me la volví a poner. Volvimos a ganar y ahora nada más me la quito para bañarme, porque no vaya a ser”, comentó entre risas.

Más allá de la anécdota, el estratega explicó que la prenda se convirtió en un símbolo de identidad y unión para el grupo, especialmente después de las dificultades que atravesó Pachuca durante el Apertura 2026. “Es una situación que expliqué en la entrevista pasada. Es una representación de algo a lo que le damos fuerza energéticamente para que simbólicamente nos ayude a sentir que seguimos en el mismo camino, que seguimos con la misma fuerza, que somos los mismos siempre, sin creernos más de lo que somos. Un equipo que peleamos hasta el final para pasar a la Liguilla apenas, ganando el último partido contra Toluca. Esta boina, de alguna manera, a mí y a los demás nos representa esa unión que sentimos para poder seguir adelante, pero la boina es algo simpático”, concluyó.