Copenhague vs Braga, en vivo: transmisión del partido de la Conference League 2026, jornada 1

Sigue por Claro Sports el partido del equipo de Rodrigo Huescas en su debut esta temporada en los torneos europeos

Copenhague Vs Braga en vivo hoy la Conference League 2026 | Claro Sports

La UEFA Conference League se juega en la multiplataforma de Claro Sports. Este jueves se disputa la jornada 1 del torneo y seguimos el partido del equipo de Rodrigo Huescas, el Copenhague, que se enfrenta al Braga.

Por tercera ocasión en su historia y segunda consecutiva, el Copenhague juega la Conference League, buscando mejorar los octavos de final que alcanzó en 2022 y 2025, y tendría de regreso al lateral mexicano, quien no juega desde que sufrió la lesión de rodilla que le costó el Mundial, pero está en la convocatoria y podría tener minutos en el estreno europeo del equipo danés, que llega como líder de la Superliga danesa.

Su rival, un equipo que terminó cuarto en la Primeira Liga la campaña anterior, pero no ha tenido el mismo rendimiento al ser noveno esta campaña.

¿A qué hora inicia la transmisión del Copenhague vs Braga hoy 15 de octubre?

El partido entre Copenhague y Braga está programado para el jueves 15 de octubre del 2026, en punto de las 13:00 horas tiempo del centro de México, y lo puedes seguir por la multiplataforma de Claro Sports.

Antecedentes y últimos resultados del Copenhague vs Braga en la Conference League 2026

No hay antecedentes previos entre el Copenhague y el Braga. El equipo danés tiene se ha enfrentado a dos clubes de Portugal, Benfica y Porto, y no pudieron ganar en seis partidos, empatando dos veces ante los Dragones y una contra las Águilas, equipo que les ganó tres veces.

El Braga tiene cuatro partidos previos ante equipos de Dinamarca, con dos victorias ante el Brondby, una ante el Midtjylland, que les propinó su única derrota.

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