Rennes y una remontada de locos ante el OFI Creta

El Rennes consiguió una agónica victoria por 2-1 sobre el OFI Creta en la Europa League, en un partido que lo tuvo en desventaja durante buena parte de la noche y que terminó resolviendo a los 90 minutos. El conjunto francés insistió hasta quebrar la resistencia del equipo griego y encontró en Aboubakar Nagida y Abdelhamid Aït Boudlal a los protagonistas de una remontada que le permitió quedarse con los tres puntos ante su público.

El comienzo mostró al Rennes buscando el arco rival, con Mousa Al Tamari y Sebastian Szymanski entre los primeros en intentar abrir el marcador. Sin embargo, el OFI golpeó a los diez minutos por intermedio de Taxiarchis Fountas, quien conectó de cabeza un centro de Nikolaos Athanasiou y colocó la pelota abajo, junto al palo izquierdo. La visita aprovechó su oportunidad y dejó al equipo francés obligado a reaccionar desde temprano.

La respuesta local llegó con una sucesión de aproximaciones y tiros de esquina. Nagida estuvo muy cerca de igualar a los 16 minutos, cuando estrelló un zurdazo desde fuera del área en el travesaño, mientras que Charlie Cresswell exigió a Nikos Christogeorgos con un cabezazo poco después. Valentin Rongier también probó desde media distancia y Estéban Lepaul rozó la escuadra derecha con un remate dentro del área, pero el Rennes se fue al descanso sin poder modificar el 0-1.

En la segunda mitad, el conjunto francés volvió a acumular situaciones frente a un OFI que encontraba en su arquero una pieza fundamental para conservar la ventaja. Christogeorgos respondió ante los intentos de Ludovic Blas y Nagida, y a los 60 minutos evitó el empate con una atajada a un cabezazo de Lepaul. El Rennes sostenía la búsqueda, aunque la falta de precisión y las intervenciones del guardameta mantenían el partido a favor de los visitantes.

Con el paso de los minutos, el equipo local renovó su ataque con los ingresos de Boulaye Dia y Eliezer Mayenda. Aït Boudlal desperdició un cabezazo tras un córner y Lepaul volvió a rematar desviado, hasta que finalmente apareció la recompensa. A los 76 minutos, Nagida resolvió con un potente zurdazo desde el centro del área hacia la escuadra derecha y estableció el 1-1, un empate que le dio al Rennes el impulso para ir por la victoria.

El tramo final tuvo ocasiones para ambos equipos y mantuvo el resultado abierto. Borja González estuvo cerca de devolverle la ventaja al OFI a los 88 minutos, con un disparo desde fuera del área que pasó junto al palo izquierdo. Un minuto más tarde, Christogeorgos volvió a sostener a la visita al detener un cabezazo de Issa Soumaré desde muy cerca, después de un centro de Mayenda. El Rennes insistía, pero el arquero griego todavía impedía que completara la remontada.

La resistencia visitante se quebró definitivamente a los 90 minutos. Después de otra intervención de Christogeorgos ante un remate de Nagida, Aït Boudlal apareció en el centro del área y marcó de derecha el 2-1 que desató el festejo local. El Rennes siguió buscando durante el tiempo añadido y logró cerrar una victoria trabajada, construida a partir de su insistencia y definida cuando el empate parecía cada vez más cerca.

Europa League 2026/27: Rennes vs OFI Creta