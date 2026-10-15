Jhon Jáder Durán gana duelo de colombianos en Europa League: doblete con Benfica ante Celtic

El antioqueño marcó dos ‘dianas’ en la goleada del Benfica al Celtic. El samario también se reportó con el descuento para el equipo escocés.

Jhon Jáder Duran Vs Celtic/ PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP.

Benfica le propinó una goleada al Celtic 4-1 este jueves 15 de octubre, en el marco de la segunda jornada de la UEFA Europa League 2026/27. El conjunto portugués fue dominador del juego de principio a fin. El duelo en tierras portuguesas tuvo doble aparición de colombianos: Jhon Jáder marcó doblete y Camilo Durán marcó el descuento para la visita.

Benfica salió con toda la propuesta ofensiva de quedarse con los 3 puntos en casa y ante su gente. Por tal motivo Marco Silva decidió hacer una rotación de varios jugadores que constantemente son titulares en la Primeira Liga de Portugal. Entre ellos estaba Jhon Jáder Durán, el colombiano respondió de inmediato, en solamente 4 minutos definió exquisitamente un penal para el 1-0 de ‘Las Águilas’ sobre Celtic.

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El 2-0 en la contienda llegó después de una gran jugada de elaboración por banda izquierda, pero Gianluca Prestianni decidió enviar un centro al segundo palo de Sinisalo, allí apareció Alexander Bah para poner el 2-0 con una exquisita definición y aumentar la ventaja para ‘Las Águilas’ en condición de local ante Celtic.

El segundo gol para el nacido en Medellín, Antioquia llegó después de haber recibido una pelota a la espalda de sus compañeros, el ex-Zenit enganchó, le hizo creer a un defensa y al guardameta Viljami Sinisalo que iba a rematar, lo engañó y finalmente remató por medio de las piernas del cancerbero rival. Estaba firmando una noche de ensueño Jhon Jáder en Portugal. De esta forma ponía el 3-0 parcial.

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Camilo Durán también dijo presente

Después de los múltiples cambios que hizo Martin O’Neill, D.T del Celtic, para la parte complementaria con 4 movimientos, pero manteniendo al mejor jugador de la plantilla: Camilo Durán, el colombiano le respondió al timonel. Después de una gran jugada de Haissem Hassan, el egipcio se la puso ‘como con la mano’ al delantero ‘cafetero’ y de cabeza puso el 3-1 al 63′ para darle esperanzas al conjunto escocés de igualar el marcador.

Finalmente fue goleada por parte del Benfica al Celtic 4-1, no defraudó en condición de local a su público. Para FlasShocre Jhon Jáder fue el mejor jugador del partido con una calificación de 9.0 y no era para menos después de anotar ese doblete; por parte de Camilo Durán fue el mejor futbolista del Celtic con 7.5 de puntuación.

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