Rennes vs OFI Creta, en vivo: transmisión del partido de la Europa League 2026, jornada 2

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Les damos la bienvenida al partido entre el Rennes y OFI Creta, válido por la segunda jornada de la fase regular de la UEFA Europa League 2026-27 a jugarse en el Roazhon Park. El equipo local llega a este partido luego de un debut sin goles en su visita a Austria contra el Sturm Graz, mientras que los visitantes llegan victoriosos tras imponerse 2 a 0 sobre el Hoffenheim como locales.

¿A qué hora inicia la transmisión del Rennes vs OFI Creta, hoy jueves 15 de octubre?

El partido entre Rennes y OFI Creta, válido por la segunda jornada de la fase regular de la UEFA Europa League 2026-27 iniciará su transmisión a las 13.00 hs.

Antecedentes y últimos cinco resultados del Rennes vs OFI Creta en la Europa League 2026

La rivalidad entre Rennes y OFI Creta no es tal, será la primera vez que ambos clubes se midan por la UEFA Europa League por lo que dan inicio de esa manera a un historial nuevo.

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