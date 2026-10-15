Benfica golea al Celtic con doblete de Jhon Durán y mantiene el paso perfecto en la Europa League

El conjunto portugués se impuso con autoridad a los escoceses para llegar a seis unidades y colocarse en el tercer lugar de la clasificación general

El Benfica se impone con categoría al Celtic | Claro Sports

El Benfica consiguió su segunda victoria consecutiva en la UEFA Europa League después de imponerse 4-1 al Celtic en el Estadio da Luz, durante la segunda jornada de la fase de liga. El conjunto portugués aprovechó su contundencia ofensiva para resolver el compromiso con un doblete de Jhon Durán y anotaciones de Alexander Bah y Vangelis Pavlidis. Con este resultado, las Águilas llegaron a seis puntos y se colocaron en el segundo lugar de la clasificación, mientras que los escoceses permanecen sin unidades en el puesto 33.

El encuentro comenzó con un Benfica dispuesto a tomar la iniciativa y apenas necesitó cinco minutos para inaugurar el marcador. Al minuto 3, Dane Murray cometió una falta sobre Jhon Durán dentro del área, por lo que el árbitro señaló la pena máxima. El propio delantero colombiano asumió la responsabilidad desde los once pasos y ejecutó un disparo a lo Panenka por el centro de la portería para establecer el 1-0 al minuto 5.

Pese al gol tempranero, el Celtic intentó responder mediante Kasper Høgh y Mika Baur, quienes exigieron al guardameta Anatoliy Trubin con dos remates al minuto 7. Sin embargo, el Benfica mantuvo su presencia ofensiva con Gianluca Prestianni como uno de sus principales generadores de peligro. El argentino estuvo cerca de ampliar la diferencia al minuto 19, pero su disparo pasó rozando la escuadra derecha del arco defendido por Viljami Sinisalo.

La segunda anotación llegó al minuto 23, cuando Alexander Bah aprovechó un pase filtrado de Prestianni para definir con la pierna derecha desde el centro del área y enviar el balón a la escuadra izquierda. El 2-0 complicó el panorama para el Celtic, aunque los visitantes tuvieron una oportunidad para descontar al minuto 28, cuando Kasper Høgh estrelló su remate en el poste derecho y Camilo Durán conectó otro disparo que terminó en el travesaño. Sebastian Tounekti completó la jugada con un intento desviado.

El Benfica no desaprovechó la oportunidad de ampliar su ventaja y al minuto 36 apareció nuevamente Jhon Durán para completar su doblete. El colombiano recibió otra asistencia de Prestianni durante un contragolpe y definió con la izquierda, mediante un disparo cruzado que terminó junto al poste izquierdo. Los portugueses continuaron con sus aproximaciones durante los últimos minutos de la primera mitad, mientras que Kieran Tierney obligó a Trubin a intervenir al 44′. El descanso llegó con una ventaja de 3-0 para los locales.

Para el complemento, el Celtic realizó modificaciones con los ingresos de Haissem Hassan y Callum Osmand, quienes aportaron mayor presencia ofensiva. Los escoceses encontraron el descuento al minuto 63 gracias a Camilo Durán, quien aprovechó un centro de Hassan para rematar desde corta distancia y colocar el 3-1. La anotación permitió a los visitantes recortar diferencias después de varias aproximaciones que habían sido contenidas por el guardameta portugués.

Con el marcador 3-1, ambos equipos tuvieron oportunidades para modificar el resultado. Camilo Durán estuvo cerca de conseguir su segundo gol al minuto 72, pero su disparo terminó en el poste izquierdo después de recibir una asistencia de Alex Oxlade-Chamberlain. Dos minutos después, Andreas Schjelderup respondió con otro remate al poste para el Benfica. Gianluca Prestianni también buscó aumentar la ventaja, aunque Sinisalo evitó la anotación con una intervención al minuto 76.

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El Benfica sentenció la victoria al minuto 89 con un gol de Vangelis Pavlidis, quien había ingresado al terreno de juego en sustitución de Jhon Durán. El delantero griego aprovechó un pase en profundidad de Tomás Araújo y definió con la derecha desde fuera del área para establecer el 4-1 definitivo. En el tiempo añadido, el propio Araújo estrelló un cabezazo en el travesaño. Así, el conjunto portugués confirmó su segundo triunfo en la Europa League y se instaló en el tercer puesto con seis unidades, mientras que el Celtic sufrió su segunda derrota y quedó en la posición 33, todavía sin puntos.