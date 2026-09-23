Deportivo Cali encadena tres victorias y vuelve a sonreír en la Liga BetPlay

El ‘Azucarero’ certificó su buen momento al dar un golpe de autoridad en El Campín frente a Santa Fe.

Deportivo Cali sonríe en la Liga BetPlay | Vizzor

Nuevo aire para el Deportivo Cali en el torneo colombiano. El ‘Azucarero’ venía golpeado y con alerta de crisis hace un par de semanas, agravándose la situación con su goleada en contra a manos de Atlético Nacional por los octavos de final de Copa. Sin embargo, parece que desde entonces algo cambió en el chip del equipo.

Dando buenas demostraciones de fútbol, con la efectividad incluida al ser el ingrediente que le faltaba en muchas ocasiones al Cali, ha logrado despegar con tres victorias al hilo en el campeonato. Esto le ha permitido llegar a 18 puntos y acercarse más a la cima de la tabla, actualmente ocupada por América de Cali rumbo a la fecha 12. Rafael Dudamel logró respirar profundo tras las críticas.

Y no solo se trata de ganar: el equipo ha logrado encajar solo un gol en esas tres victorias. Despachó en Palogrande a Once Caldas por 1-2, rompiendo una racha superior a cuatro años sin llevarse tres puntos en esa plaza difícil. Hay que sumar la goleada 3-0, categórica, frente al Cúcuta Deportivo, seguido de la demostración a Santa Fe tras robarle el aliento con 1-2 en casa bogotana.

Los verdiblancos hallaron un modo diferente de competir. Desde el cambio de estructura, prescindiendo de cinco en el fondo, le ha permitido tener mejores secuencias de pase. Hay niveles supremamente altos en el club, en especial el de Eduard Bello, el “hombre gol” de la escuadra caleña.

Eduard Bello, el factor diferencial del equipo en ataque

El extremo venezolano ha aportado con tres conversiones en dos partidos. Ha dinamizado la ofensiva del equipo no solo desde la pegada, sino con el desequilibrio por su costado. Desde que llegó, procedente de Atlético Nacional, ya demuestra toda su plenitud en ofensiva junto a otros nombres. Johan Martínez, por la otra banda, también le da el salto de calidad al equipo.

Además, Bello ha logrado calmar los ánimos en medio de múltiples bajas. Cali no ha extrañado en El Campín las ausencias de otros jugadores como Nicolás Benedetti o Avilés Hurtado, bajas por lesión para las próximas semanas.

Rafael Dudamel respira en Deportivo Cali

“Ganarle a este Santa Fe, un equipo con tantos jugadores de primerísimo nivel y tantas variantes, manteniendo el cero, no es nada sencillo. (…) El estar muy aplicados tácticamente, conociendo las virtudes del rival, esa responsabilidad que tuvimos fue fundamental para mantener el cero. Nuestro equipo fue muy maduro, muy inteligente emocionalmente para no angustiarnos en los mejores momentos de Santa Fe”, expresó Dudamel en conferencia de prensa haciendo un balance del último juego.

Aquí no se cumple el objetivo. Por inversión de nómina y jerarquía, Deportivo Cali está llamado a pelear el campeonato. Para ello deberá seguir cosechando puntos importantes en el tramo final de la instancia regular. En manos del plantel está romper una racha de cinco torneos cortos sin acceder a sus fases avanzadas.

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