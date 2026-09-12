Liverpool vs Fulham en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 4

Los Reds buscan su primer triunfo en Anfield ante unos Cottagers que llegan sin puntos tras tres jornadas

Liverpool vs Fulham, en vivo online | Claro Sports

Liverpool recibe al Fulham este sábado 12 de septiembre en Anfield por la jornada 4 de la Premier League 2026-27. El equipo de Andoni Iraola suma cinco puntos tras empatar con Newcastle y Nottingham Forest y vencer 2-0 al Ipswich Town, además de llegar motivado por el triunfo 2-1 sobre el Atlético de Madrid en Champions League. Los Reds todavía buscan su primera victoria liguera como locales y han marcado al menos dos goles en todos sus partidos bajo el técnico español.

Fulham llega en una situación mucho más delicada después de perder ante Chelsea, Sunderland y Crystal Palace en sus primeras tres jornadas. Los Cottagers siguen sin puntos, aunque el 3-2 ante Palace dejó señales ofensivas al generar 3.13 goles esperados. Su última victoria de Premier League en Anfield se remonta a marzo de 2021; desde entonces, Liverpool ganó cuatro y empató uno de sus siguientes cinco duelos como local ante el cuadro londinense en todas las competiciones.

¿A qué hora inicia el Liverpool vs Fulham hoy 12 de septiembre de 2026?

El partido entre Liverpool y Fulham se disputa este sábado 12 de septiembre a las 08:00 horas, tiempo del centro de México, en Anfield. El encuentro corresponde a la jornada 4 de la Premier League 2026-27.

Alineaciones del Liverpool vs Fulham para la jornada 4, al momento

Liverpool afronta el encuentro con varias ausencias. Conor Bradley y Giovanni Leoni están fuera por lesiones de rodilla, Hugo Ekitike por un problema en el tendón de Aquiles, Joe Gomez por una lesión muscular y Federico Chiesa por molestias en la espalda. Cody Gakpo también llega con problemas en el aductor, mientras Bradley Barcola y Milos Kerkez presentaron calambres ante Atlético de Madrid, sin que Iraola reportara una lesión de mayor gravedad.

Liverpool: Alisson Becker; Ronald Araujo, Jeremy Jacquet, Virgil van Dijk, Konstantinos Tsimikas; Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch; Victor Muñoz, Florian Wirtz, Bradley Barcola; Alexander Isak.

Fulham tiene un panorama mucho más despejado en cuanto a disponibilidad. Tom Cairney es la única baja confirmada, mientras David Affengruber, Manuel Angel y Hugo Larsson ya comenzaron a entrar en las convocatorias del equipo de Álvaro Arbeloa.

Fulham: Bernd Leno; Timothy Castagne, David Affengruber, Calvin Bassey, Antonee Robinson; Shea Charles, Sander Berge; Oscar Bobb, Josh King, Alex Iwobi; Gonzalo García.

¿Dónde ver el Liverpool vs Fulham en vivo? Canales de TV y streaming online

En México, el Liverpool vs Fulham podrá seguirse en vivo a través de FOX One. Además, en Claro Sports podrás seguir el minuto a minuto del partido, con las acciones más importantes, goles, incidencias y el resultado desde Anfield.

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