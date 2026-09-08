México pierde ante Polonia y definirá ante Argentina el boleto a octavos de final del Mundial Femenil sub 20

La selección mexicana dejó ir nuevamente una ventaja en territorio polaco, registrando su primera derrota del torneo

México suma un punto después de dos partidos | @Miseleccionfem

La selección mexicana femenil sub 20 perdió 2-1 ante Polonia en la jornada 2 del Mundial de la categoría y deberá definir su clasificación a los octavos de final en el último partido de la fase de grupos. El equipo dirigido por Doriva Bueno se adelantó en los primeros minutos, pero las anfitrionas remontaron con un gol de Zuzanna Witek y un penalti en el segundo tiempo.

México tomó ventaja apenas al minuto 5 con un autogol de Martyna Bartczak. La defensora polaca disputó una pelota dividida con Noemí Villalobos, llegó primero al balón y terminó punteándolo hacia su propia portería. El envío superó a la guardameta Julia Wozniak y colocó al Tricolor 1-0 arriba.

¡GOOOOL DE MÉXICO! ¡AUTOGOL DE POLONIA! 🇲🇽⚽



Bartczak puntea el balón en un duelo ante Villalobos. #EllasEnTUDN pic.twitter.com/8bbogAk4Gh — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 8, 2026

La respuesta polaca llegó cuatro minutos después. El Tri recuperó la pelota tras un ataque local, pero Arantza Segura no consiguió despejar y el balón rebotó en Zuzanna Witek. La capitana polaca quedó frente a la portería y venció a Camila Vázquez con un disparo de derecha para establecer el 1-1.

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Montserrat Saldívar tuvo dos oportunidades para devolverle la ventaja al Tricolor. La primera llegó al minuto 20, cuando intentó sacar un zurdazo desde fuera del área, pero se resbaló al momento del disparo. En el tiempo añadido de la primera parte, la jugadora del América ingresó por la derecha, superó a Bartczak y buscó definir cruzado, aunque Wozniak rechazó el remate.

¡Otra vez Saldivar! 😱😱 La mexicana se queda cerca del segundo pero fue una gran salida de la arquera polaca



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La guardameta polaca volvió a intervenir en el segundo tiempo ante un disparo de Michel Fong. La mexicana encontró espacio para sacar un remate con dirección de portería, pero Wozniak alcanzó a tocar el balón y lo mandó al tiro de esquina para mantener el empate.

La remontada local llegó después de una revisión del VAR. Al minuto 71, la árbitra acudió al monitor para revisar una posible falta de Ashlee Mora sobre Weronika Arasniewicz. Tras analizar la jugada, señaló penalti a favor de Polonia al minuto 74. Zuzanna Witek tomó la responsabilidad y colocó el disparo hacia el lado izquierdo de Vázquez, quien se lanzó hacia el costado contrario.

PENAL EN CONTRA DE MÉXICO 😢💔 Ya lo gana Polonia



Mora llega tarde y comete falta dentro del área. Ya lo gana Polonia 2-1



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México buscó el empate hasta los últimos minutos y tuvo una oportunidad al 85. Jalen Chaney recibió la pelota y sacó un derechazo que terminó desviado hacia el tiro de esquina. El marcador ya no se modificó y Polonia aseguró matemáticamente su clasificación a la siguiente ronda, mientras México quedó con un punto después de dos jornadas.

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¿Qué necesita México para avanzar a los octavos de final del Mundial Femenil sub 20?

El conjunto mexicano ocupa actualmente el tercer lugar del Grupo A con un punto, mientras Argentina es segunda con tres unidades y Benín también tiene un punto, pero una diferencia de goles de -8. El Tricolor enfrentará a la Albiceleste el 11 de septiembre a las 10:00 horas, tiempo del centro de México, en el partido que definirá sus posibilidades de avanzar. Una victoria llevaría a México a cuatro puntos y lo colocaría en una posición favorable para obtener el boleto, mientras que un empate o una derrota obligarían a esperar otros resultados y la definición de los mejores terceros lugares.

La última jornada tendrá los partidos México vs Argentina y Polonia vs Benín. Además de los dos primeros lugares de cada grupo, avanzarán a octavos de final los cuatro mejores terceros puestos del torneo. Por ahora, el Tri depende de sí mismo para buscar el boleto, pero una combinación distinta a una victoria frente a las sudamericanas haría más compleja su clasificación.

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