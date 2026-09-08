Borussia Dortmund vs Villarreal en vivo, UEFA Champions League 2026-27: goles y resultados en directo de la fase de liga, hoy 8 de septiembre

¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 1 de la Champions League?

Hay una cadena que estará transmitiendo este partido para la mayoría de países en América. Sin embargo, los derechos televisivos de negocian de manera independiente por países y se debe comprobar la disponibilidad en las guías de programación de los cableoperadores y los servicios de streaming.

México: Max y Space.

Colombia: ESPN y Disney+.

Estados Unidos: CBS Sports, Paramount+, FuboTV y ViX.

Centroamérica: ESPN y Disney+.

Argentina: ESPN y Disney+.