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Borussia Dortmund vs Villarreal en vivo, UEFA Champions League 2026-27: goles y resultados en directo de la fase de liga, hoy 8 de septiembre

Publicado por Redacción Claro Sports

El Signal Iduna Park recibe un duelo que promete emociones entre dos cuadros emblemáticos por el vivo amarillo.

Borussia Dortmund y Villarreal arrancan su sueño continental.
Borussia Dortmund y Villarreal arrancan su sueño continental.

¿A qué hora juegan Borussia Dortmund vs Villarreal hoy, 8 de septiembre en la Champions League?

El partido se disputará en el Signal Iduna Park de Dortmund a las 9:00 p.m. locales. Los televidentes que están en el continente americano deben realizar una resta de horas, de acuerdo con el huso de su zona.


México: 1:00 p.m.
Colombia: 2:00 p.m.
Estados Unidos (Washington D.C.): 3:00 p.m.
Centroamérica (Costa Rica): 1:00 p.m.
Argentina: 4:00 p.m.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 1 de la Champions League?

Hay una cadena que estará transmitiendo este partido para la mayoría de países en América. Sin embargo, los derechos televisivos de negocian de manera independiente por países y se debe comprobar la disponibilidad en las guías de programación de los cableoperadores y los servicios de streaming.

México: Max y Space.
Colombia: ESPN y Disney+.
Estados Unidos: CBS Sports, Paramount+, FuboTV y ViX.
Centroamérica: ESPN y Disney+.
Argentina: ESPN y Disney+.

Alineaciones de Borussia Dortmund vs Villarreal, al momento

Borussia Dortmund: Kobel; Joane Gadou, Waldemar Anton. Daniel Swensson; Joey Veerman, Marcel Sabitzer, Julian Ryerson, Maximilian Beier; Konstantinos Karetsas, Felix Nmecha y Sehrou Guirassy. D.T.: Niko Kovac.

Villarreal: Peter Gulacsi; Santiago Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Papa Gueye, Nathan Dylan Saliba, Santi Comesaña, Tajon Buchanan; Tani Oluwaseyi y Georges Mikautadze. D.T.: Iñigo Pérez.

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