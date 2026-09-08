Borussia Dortmund vs Villarreal en vivo, UEFA Champions League 2026-27: goles y resultados en directo de la fase de liga, hoy 8 de septiembre
El Signal Iduna Park recibe un duelo que promete emociones entre dos cuadros emblemáticos por el vivo amarillo.
¿A qué hora juegan Borussia Dortmund vs Villarreal hoy, 8 de septiembre en la Champions League?
El partido se disputará en el Signal Iduna Park de Dortmund a las 9:00 p.m. locales. Los televidentes que están en el continente americano deben realizar una resta de horas, de acuerdo con el huso de su zona.
México: 1:00 p.m.
Colombia: 2:00 p.m.
Estados Unidos (Washington D.C.): 3:00 p.m.
Centroamérica (Costa Rica): 1:00 p.m.
Argentina: 4:00 p.m.
¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 1 de la Champions League?
Hay una cadena que estará transmitiendo este partido para la mayoría de países en América. Sin embargo, los derechos televisivos de negocian de manera independiente por países y se debe comprobar la disponibilidad en las guías de programación de los cableoperadores y los servicios de streaming.
México: Max y Space.
Colombia: ESPN y Disney+.
Estados Unidos: CBS Sports, Paramount+, FuboTV y ViX.
Centroamérica: ESPN y Disney+.
Argentina: ESPN y Disney+.
Alineaciones de Borussia Dortmund vs Villarreal, al momento
Borussia Dortmund: Kobel; Joane Gadou, Waldemar Anton. Daniel Swensson; Joey Veerman, Marcel Sabitzer, Julian Ryerson, Maximilian Beier; Konstantinos Karetsas, Felix Nmecha y Sehrou Guirassy. D.T.: Niko Kovac.
Villarreal: Peter Gulacsi; Santiago Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Papa Gueye, Nathan Dylan Saliba, Santi Comesaña, Tajon Buchanan; Tani Oluwaseyi y Georges Mikautadze. D.T.: Iñigo Pérez.