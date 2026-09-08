Peloteando, en vivo | Martes 8 de septiembre

América, el Balón de Oro, la Champions League, el Clásico Regio y la Serie del Rey marcan la agenda deportiva de este martes

Peloteando, el morning show de Claro Sports, abre este martes 8 de septiembre con la actualidad del América, que todavía analiza opciones para reforzar su plantilla de cara al resto del Apertura 2026. La jornada también tiene presencia azulcrema en el Balón de Oro, con Scarlett Camberos y América Femenil entre las nominaciones, mientras Julián Quiñones aparece en la lista de candidatos al premio individual.

En Europa, Santiago Gimenez podría vivir este martes su debut con el Porto en la Champions League, en el arranque de una nueva etapa dentro del fútbol internacional. En la Liga MX, Tigres y Monterrey afinan detalles para una nueva edición del Clásico Regio, mientras Cruz Azul se prepara para una serie de compromisos exigentes que comenzará este sábado frente al América.

La agenda se completa con los cuartos de final del US Open ya definidos y con el inicio de la Serie del Rey de la Liga Mexicana de Beisbol entre Toros de Tijuana y Olmecas de Tabasco. Mercado de fichajes, previas, análisis y toda la información del deporte nacional e internacional, en Peloteando por Claro Sports.

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