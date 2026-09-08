Porto vs Manchester City en vivo Champions League 2026: goles y resultados en directo de la fase de liga
No te pierdas todas las acciones de este vibrante partido en el que Santiago Gimenez podría tener minutos
Porto llega al Estadio do Dragão
Porto ya está en el Estádio do Dragão, listo para hacerle los honores al Manchester City, en la primera jornada de la Fase de Liga de la Champions League. El equipo de Santiago Gimenez tiene la ilusión de aprovechar la condición de local para dar la sorpresa y sumar sus primeros tres puntos de la competencia ante los ingleses.
Alineaciones del Porto vs Manchester City, al momento
Los técnicos echarán mano de sus mejores hombres disponibles, con la intención de sumar sus primeros tres puntos:
Porto: Diogo Costa, Alberto Costa, Nehuen Perez, Jakub Kiwior, Martim Fernandes, Alan Varela, Pablo Rosario, Gabri Veiga, Pepê, William Gomes y André Silva.
Manchester City: Gianluigi Donnarumma, Nico O’Reilly, Josko Gvardiol, Ruben Dias, Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi, Elliot Anderson, Iliman Ndiaye, Rayan Cherki, Antoine Semenyo y Erling Haaland.
¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 1 de la Champions League?
Para México, Porto vs Manchester City se podrá ver en vivo por FOX One. Además, Claro Sports tendrá disponible el minuto a minuto con las acciones, resultado y seguimiento del encuentro desde el Estádio do Dragão, además de la mejor cobertura.
¿A qué hora juegan Porto vs Manchester City hoy 8 de septiembre en Champions League?
El Porto vs Manchester City se disputa este martes 8 de septiembre de 2026 a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estádio do Dragão. En Portugal el encuentro comenzará a las 20:00 horas y en Europa Central a las 21:00. El compromiso forma parte de la primera jornada de la fase liga de la Champions League 2026-27.
Será el regreso del Porto a la Champions después de dos años fuera de la competencia. Manchester City, por su parte, afrontará su primera campaña europea bajo el mando de Enzo Maresca, quien tomó el control del conjunto inglés para esta temporada.
¡¡¡BUENOS DÍAS!!!!
El Porto regresa este martes 8 de septiembre a la Champions League después de dos temporadas de ausencia y lo hará ante el Manchester City en el Estádio do Dragão. El encuentro corresponde a la jornada 1 de la fase liga 2026-27 y tendrá atención especial en México por la presencia de Santiago Gimenez, quien podría disputar sus primeros minutos en el torneo con el conjunto portugués.
Los Dragones llegan al compromiso después de iniciar la Primeira Liga con cinco victorias y 15 puntos, mientras que el City comenzó la Premier League con triunfos ante Bournemouth, Crystal Palace y Coventry City. Francesco Farioli deberá modificar su equipo por las ausencias de Jan Bednarek y Victor Froholdt, mientras Enzo Maresca cuenta con Erling Haaland dentro de los 22 jugadores que viajaron a Portugal. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports.