Porto vs Manchester City en vivo Champions League 2026: goles y resultados en directo de la fase de liga

¿A qué hora juegan Porto vs Manchester City hoy 8 de septiembre en Champions League?

El Porto vs Manchester City se disputa este martes 8 de septiembre de 2026 a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estádio do Dragão. En Portugal el encuentro comenzará a las 20:00 horas y en Europa Central a las 21:00. El compromiso forma parte de la primera jornada de la fase liga de la Champions League 2026-27.

Será el regreso del Porto a la Champions después de dos años fuera de la competencia. Manchester City, por su parte, afrontará su primera campaña europea bajo el mando de Enzo Maresca, quien tomó el control del conjunto inglés para esta temporada.