AEK vs LASK en vivo Champions League 2026: goles y resultados en directo de la fase de liga, hoy 8 de septiembre

El Allwyn Arena recibe la primera jornada del certamen continenta.

AEK Atenas vs LASK Linz, partido en vivo y en directo | Claro Sports

AEK Atenas y LASK Linz, con la presencia del panameño Andrés Andrade, se enfrentan este martes 8 de septiembre por la primera jornada de la fase de liga de la Champions League 2026-27, en el comienzo de una nueva edición del principal torneo de clubes de Europa. Ambos buscarán arrancar con una victoria que les permita sumar puntos importantes desde el inicio.

Los dos equipos tuvieron que superar la fase previa para conseguir su lugar en esta instancia, aunque lo hicieron de maneras muy diferentes. LASK Linz protagonizó una eliminatoria cargada de goles ante Celtic y avanzó con un ajustado 5-4 en el marcador global, mientras que AEK Atenas no tuvo inconvenientes para eliminar a Levski Sofia, al que superó por un contundente 4-0 en el global.

El encuentro comenzará a las 13:45 horas de Argentina, 11:45 de Colombia y 10:45 de Centroamérica y México. La transmisión estará disponible por ESPN 3 en Argentina, ESPN 5 en Colombia y Centroamérica y FOX+ en México, mientras que en Estados Unidos se podrá seguir en español a través de ViX.

¿A qué hora juegan AEK vs LASK hoy 8 de septiembre en Champions League?

AEK y LASK se enfrentan este martes 8 de septiembre por la primera jornada de la Champions League 2026-27. El partido comenzará a las 13:45 horas de Argentina, 11:45 de Colombia y 10:45 de Centroamérica y México. El encuentro abrirá el camino de ambos equipos en la nueva edición de la máxima competición europea.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 1 de la Champions League?

El partido entre AEK y LASK tendrá diferentes opciones de transmisión según el país. En Argentina se podrá ver en vivo por ESPN 3, mientras que en Colombia y Centroamérica estará disponible a través de ESPN 5. En México la transmisión será por FOX+ y en Estados Unidos se podrá seguir en español mediante ViX.

Alineaciones del AEK vs LASK, al momento

AEK Atenas y LASK Linz no cuentan con futbolistas suspendidos para esta jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. Marko Nikolić y Dietmar Kühbauer eligieron las siguientes alineaciones:

AEK Atenas: Alberto Brignoli; Lazaros Rota, Harold Moukoudi, Filipe Relvas, Stavros Pilios; Lovro Majer, Razvan Marin, Milán Vitális, Aboubakary Koita; Luka Jovic y Barnabás Varga. DT: Marko Nikolić.

LASK Linz: Lukas Jungwirth; Kasper Jorgensen, Andrés Andrade, Joao Victor Tornich, Xavier Mbuyamba, George Bello; Robert Ljubicic, Melayro Bogarde, Sascha Horvath; Cristoph Lang y Moses Usor. DT: Dietmar Kühbauer.

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