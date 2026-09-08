Vuelta a España 2026, Etapa 16: los mejores momentos de la carrera del 8 de septiembre

Tras un día de descanso, la carrera continúa con un recorrido de 181.1 kilómetros entre Cortegana y La Rábida en Palos de la Frontera que puedes revivir por Claro Sports

La Vuelta a España vive en Claro Sports. Sigue por nuestra multiplataforma la carrera de hoy martes 8 de septiembre. Tras el segundo día de descanso de la edición 2026, tenemos un recorrido de 181.1 kilómetros entre entre Cortegana y La Rábida, en Palos de la Frontera.

La transmisión del resumen de la jornada lo puedes seguir en punto de las 12:00 horas este martes 8 de septiembre por la multiplataforma de Claro Sports.

Ruta, recorrido y distancia de hoy 8 de septiembre en la Vuelta a España 2026

La etapa 16 de La Vuelta invita a los sprinters, anticipando una llegada masiva en La Rábida. Solo habrá un sprint intermedio en Villarasa y ningún puerto de la montaña, a pesar de que la jornada iniciará en altitud.

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