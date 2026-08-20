¿Cuándo es el primer puente festivo y las primeras vacaciones del ciclo escolar 2026-2027?

El ciclo escolar comenzará el 31 de agosto y tendrá suspensiones, Consejos Técnicos y dos periodos de receso antes de terminar en julio de 2027

Cuándo será el primer puente, las vacaciones y todos los días sin clases. | Reuters

El regreso a las aulas está cada vez más cerca para millones de estudiantes en México. La Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció el lunes 31 de agosto de 2026 como fecha oficial para el inicio del ciclo escolar 2026-2027 en preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

El calendario publicado por la dependencia contempla 185 días efectivos de clases y llegará a su fin el viernes 9 de julio de 2027. Antes de que los alumnos vuelvan a las escuelas, los docentes participarán en la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar (CTE), programada del 24 al 28 de agosto de 2026.

Una de las preguntas para estudiantes, madres, padres y tutores es cuándo llegará el primer descanso después del regreso. En este punto es necesario distinguir entre un día sin clases por Consejo Técnico Escolar y una suspensión oficial de labores docentes. El primer fin de semana largo para los alumnos será el viernes 25 de septiembre por CTE; sin embargo, el primer puente asociado con una suspensión oficial llegará en noviembre.

El calendario también establece dos periodos de receso escolar. El primero será durante diciembre de 2026 y enero de 2027, mientras el segundo llegará entre marzo y abril por las vacaciones de Semana Santa.

¿Cuándo es el regreso oficial a clases 2026 de la SEP?

El regreso oficial a clases será el lunes 31 de agosto de 2026. La fecha aplica para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional en las 32 entidades del país.

La SEP publicó el calendario en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 2026 mediante el Acuerdo número 07/07/26. Para educación básica se fijaron 185 días, con inicio el 31 de agosto de 2026 y conclusión el 9 de julio de 2027.

El regreso para los alumnos ocurre después de la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar, que tendrá lugar del lunes 24 al viernes 28 de agosto. Estas jornadas corresponden al personal educativo, por lo que los estudiantes todavía permanecerán fuera de las aulas durante esa semana.

¿Cuándo será el primer puente festivo del nuevo ciclo escolar de la sEP?

El primer día de suspensión de labores docentes será el miércoles 16 de septiembre de 2026, por la conmemoración de la Independencia de México. Sin embargo, al caer a mitad de semana, no forma un puente de tres días con sábado y domingo.

El primer descanso de tres días para los alumnos llegará poco después. El viernes 25 de septiembre habrá sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, por lo que no habrá clases y los estudiantes podrán unir ese viernes con el sábado 26 y domingo 27. No se trata de un día festivo, sino de una jornada de trabajo para docentes.

Si se considera exclusivamente un puente relacionado con una suspensión oficial, el primero será el lunes 2 de noviembre de 2026. Los estudiantes no tendrán clases ese día y podrán enlazarlo con el sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre.

En realidad, ese descanso será más amplio para los alumnos porque el viernes 30 de octubre también habrá Consejo Técnico Escolar. De esta forma, quienes tienen clases de lunes a viernes estarán fuera de las aulas desde el viernes 30 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre y regresarán el martes 3. Serán cuatro días consecutivos sin clases.

¿Cuáles son las primeras vacaciones del ciclo escolar 2026-27 de la SEP, cuándo y de cuántos días?

Las primeras vacaciones del ciclo escolar 2026-2027 comenzarán el lunes 21 de diciembre de 2026. La SEP establece el primer periodo de receso del 21 de diciembre 2026 al 5 de enero de 2027. Este periodo comprende 16 días naturales, si se cuentan ambas fechas. Sin embargo, los alumnos no volverán a las aulas el 6 de enero, debido a que esa fecha también aparece como suspensión de labores docentes. Las clases se reanudarán el jueves 7 de enero de 2027.

En términos prácticos, para los estudiantes que asisten de lunes a viernes el descanso será mayor. El último día regular antes de las vacaciones será el viernes 18 de diciembre y después se sumará el fin de semana del 19 y 20. Con el receso y la suspensión del 6 de enero, los alumnos acumularán 19 días naturales consecutivos sin acudir a clases, desde el sábado 19 de diciembre hasta el miércoles 6 de enero.

El segundo periodo llegará en primavera. La SEP establece un receso del lunes 22 de marzo al sábado 3 de abril de 2027. Como el 3 de abril cae en sábado, el último día hábil sin clases será el viernes 2 y el regreso a las aulas se realizará el lunes 5 de abril.

Todos los puentes del ciclo escolar 2026-2027 de la SEP y periodos vacacionales

El calendario contiene suspensiones oficiales y ocho sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar. Algunas de ellas caen en lunes o viernes, lo cual permite formar fines de semana largos para los estudiantes.

Estas son las principales fechas que pueden convertirse en puentes o fines de semana largos durante el ciclo:

25 al 27 de septiembre de 2026: Consejo Técnico Escolar el viernes 25.

Consejo Técnico Escolar el viernes 25. 30 de octubre al 2 de noviembre de 2026: CTE el viernes 30 y suspensión el lunes 2.

CTE el viernes 30 y suspensión el lunes 2. 14 al 16 de noviembre de 2026: suspensión de labores el lunes 16.

suspensión de labores el lunes 16. 27 al 29 de noviembre de 2026: Consejo Técnico Escolar el viernes 27.

Consejo Técnico Escolar el viernes 27. 29 de enero al 1 de febrero de 2027: CTE el viernes 29 y suspensión el lunes 1 de febrero.

CTE el viernes 29 y suspensión el lunes 1 de febrero. 26 al 28 de febrero de 2027: Consejo Técnico Escolar el viernes 26.

Consejo Técnico Escolar el viernes 26. 13 al 15 de marzo de 2027: suspensión de labores el lunes 15.

suspensión de labores el lunes 15. 30 de abril al 2 de mayo de 2027: Consejo Técnico Escolar el viernes 30.

Consejo Técnico Escolar el viernes 30. 28 al 30 de mayo de 2027: Consejo Técnico Escolar el viernes 28.

Consejo Técnico Escolar el viernes 28. 25 al 27 de junio de 2027: Consejo Técnico Escolar el viernes 25.

A esas fechas se suman suspensiones que no forman un puente por caer a mitad de semana o dentro de un periodo vacacional. La SEP marca el 16 de septiembre, 25 de diciembre de 2026 y 1 y 6 de enero, así como el 5 de mayo de 2027. En cuanto a las vacaciones, los dos periodos establecidos son:

Vacaciones de invierno: del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027. Las clases regresan el 7 de enero debido a la suspensión del día 6.

del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027. Las clases regresan el 7 de enero debido a la suspensión del día 6. Vacaciones de Semana Santa: del 22 de marzo al 3 de abril de 2027. El regreso a clases será el lunes 5 de abril.

El calendario también establece ocho Consejos Técnicos Escolares: 25 de septiembre, 30 de octubre y 27 de noviembre de 2026; 29 de enero, 26 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo y 25 de junio de 2027. En esas fechas los alumnos no tienen clases, aunque no se consideran días festivos ni vacaciones. El ciclo escolar terminará el viernes 9 de julio de 2027, fecha que marcará el cierre de los 185 días establecidos para educación básica.

TE PUEDE INTERESAR: