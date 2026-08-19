Guerreros de Oaxaca vs Olmecas de Tabasco en vivo: transmisión Playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol 2026; Juego 1, Zona Sur

Sigue en vivo por Claro Sports el primer juego de la Serie de Zona de la Liga Mexicana de Béisbol 2026

La Serie de Zona entre Guerreros de Oaxaca y Olmecas de Tabasco comienza este miércoles 19 de agosto a las 19:30 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Centenario y podrá seguirse a través de la multiplataforma de Claro Sports. La serie se disputará al mejor de siete encuentros y el primer equipo que alcance cuatro victorias avanzará a la Serie de Campeonato de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Béisbol.

Olmecas llega después de terminar la temporada regular como el segundo mejor equipo del Sur con marca de 54-38 y de remontar su serie ante Bravos de León, en la que estuvo abajo 2-1 antes de ganar tres juegos consecutivos para avanzar por primera vez desde 2021. Oaxaca, por su parte, terminó con registro de 48-45 y avanzó como el mejor perdedor del Primer Playoff tras caer ante Diablos Rojos del México en siete juegos. Ahora, ambos equipos se enfrentan por un lugar en la siguiente ronda de la postemporada.

LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Guerreros de Oaxaca vs Olmecas de Tabasco hoy 19 de agosto?

La Serie de Zona entre Guerreros de Oaxaca y Olmecas de Tabasco dará inicio este miércoles 19 de agosto a las 19:30 horas.

MÁS INFORMACIÓN: Los Olmecas ganan en festival de carreras y ponen contra las cuerdas a los Bravos

¿Dónde ver en vivo el Guerreros de Oaxaca vs Olmecas de Tabasco de la Liga Mexicana de Béisbol?

Este juego entre Guerreros de Oaxaca vs Olmecas de Tabasco se podrá ver completamente en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, en punto de las 19:30 horas.

¿Cómo va la Serie de la Zona Sur en los Playoffs de la LMB 2026?

La Serie de Zona entre Guerreros de Oaxaca vs Olmecas de Tabasco apenas dará inicio este miércoles 19 de agosto.

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