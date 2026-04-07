Pablo Repetto confía en la localía para hacer una gran Copa Libertadores con Santa Fe

Claro Sports acudió a la atención a medios de comunicación en Tenjo, Cundinamarca previo al debut ante Peñarol en El Campín.

Pablo Repetto de Santa Fe en Voces / Santa Fe.

Independiente Santa Fe abrió sus puertas este martes en la Sede Deportiva de Tenjo, Cundinamarca. En la antesala del juego ante Peñarol, el técnico Pablo Repetto se muestra optimista de cara a la presentación del ‘León’ en el torneo de clubes más importante de América, el cual será este jueves 9 de abril a las 09:00 de la noche en el Estadio El Campín.

“La localía hay que hacerla pesar en la Copa Libertadores, así ha sido históricamente, sobra decir que es importante si queremos avanzar. Peñaol está muy bien en el campeonato, está segundo en el campeonato. Viene de un proceso largo, ha hecho muy buenas Copas, la anterior quedó eliminado con Racing, antes jugó semifinales”.

“Conozco muy bien a Peñarol”

“Conozco muy bien a Peñarol. Nos imaginamos que va a tener otra postura, a comparación de lo que hace en el campeonato local, es un rival de cuidado con muy buenos jugadores. Hemos mejorado en los últimos partidos del campeonato. El último partido competimos como queremos, a pesar del empate hicimos un buen papel de visitante, también hemos tenido partidos como contra Bucaramanga y Llaneros”.

“Tenemos jugadores que se están acercando a su mejor forma: Franco (Fagundez), no lo tuvimos pero ya volvió, ya está a la orden. Maximiliano Lovera que ya está teniendo minutos. Jader Obrian ya se siente mucho mejor, sentimos que puede estar entre los convocados. Creemos que estamos en un mejor nivel, podemos mejorar más para llegar al nivel que queremos en el equipo. La ilusión de la gente es importante para lograr esta primera victoria”.

“Saldremos a buscar el resultado”

“Yo creo que son partidos que todo el entorno quiere jugar. Cuando yo llegué se habló mucho de la Copa, pero nosotros hablábamos que también tenemos el campeonato (Liga) y hay que hacer un buen trabajo allí para ir a la Copa. Entre los objetivos que tenemos, la Copa Libertadores es el más importante de América, eso no quiere decir que vamos a descuidar la Liga, pero la Copa es importante, terminada la Copa pensaremos en la Liga”

“Uno como entrenador tiene que equilibrar ese deseo de los jugadores porque esto a veces se excede. Yo creo que el entorno, el estadio, la gente, todo lo que se habla desde que llegamos, todo el ánimo está arriba. No hay que hacer mucho, más que mantener la calma para los que no tienen la experiencia de jugar este torneo”.

Aprovechamiento de la altura en Bogotá

“Hay que tratar de ser intenso, mantener el ritmo de nosotros alto y así mismo manejar el ritmo de ellos, seguramente ellos intentarán hacer un partido más intenso, de ahí lo primero. Después evitaremos que el equipo tenga esa claridad de 3/4 en adelante, no dar muchos espacios porque seguramente ellos buscarán hacernos daño”.

Departamento médico de cara al partido ante Peñarol

“Andrés Marmolejo está mejor, no te puedo confirmar 100% que va a estar, pero yo soy optimista de que va a jugar, aunque quedan un par de horas esperemos que le alcance para convocarlo”.

Y agregó: “Jader Obrian ya está mejor, llevo 3 semanas con él, se hizo público que necesitaba reacondicionamiento físico. Lleva 3 meses trabajando solo, no lo podía arriesgar poniéndolo a jugar porque puede llegar alguna lesión y en un caso puntual si no llega en un estado óptimo nos pasa lo que está pasando con Mateo (Puerta) y va a estar entre las opciones que manejamos”.

El mensaje a la hinchada

“La gente está muy ansiosa por la Copa, es algo lindo pero ese puede jugar en contra nuestra. Se habla de la Copa, la Copa, pero no podemos dejar a un lado la Liga y por momentos nos pasó, no quiero justificar nada. La ilusión la tenemos todos: jugadores, hinchada y cuerpo técnico, estamos ilusionados, ojalá podamos responderles a esa ilusión que tienen. En este primer partido empezaremos con la ilusión y responderles a ese apoyo que siempre nos brindan”.

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