Omar Frasica se aferra a la unión en Santa Fe para vencer a Peñarol

El cuadro ‘Cardenal’ viene de empatar 2-2 ante Deportes Tolima y ahora se concentra en el debut de Copa Libertadores.

Omar Frasica de Santa Fe en Voces / Vizzor Image.

Independiente Santa Fe debuta este jueves en Copa Libertadores ante Peñarol, el juego será en el Estadio El Campín a las 09:00 de la noche. El equipo entrenó este martes en la Sede Deportiva de Tenjo, Cundinamarca y atendió a los medios de comunicación de cara a este duelo por la ‘Gloria de América’. El mediocampista Omar Frasica entregó sus sensaciones del juego.

La unión de todo Santa Fe

“La unión del grupo no está en riesgo, ni en duda, esta es una bonita familia la cual estamos tirando todos para el mismo lado. Ahorita se viene una Copa Libertadores muy importante para nosotros, igual seguimos peleando la Liga, aún tenemos opciones, depende solamente de nosotros. Empieza una Copa en la cual queremos hacer las cosas bien y lograr grandes resultados”.

“Necesitamos a toda la hinchada”

“Los necesitamos a todos, esto no es solo de jugadores y directivas, esto es de todos. Obviamente queremos lo mejor para Santa Fe, trabajamos para ello. Esperamos que el jueves la tribuna esté llena, eso será importante para nosotros”.

“Para nosotros es súper especial, para todos los jugadores es importante jugar la Copa Libertadores, tanto para chicos, porque es una vitrina para ellos mostrarse y quieren seguir cumpliendo sueños, para los grandes, imagínate que para Hugo es importante, con toda la trayectoria que tiene. Esperamos hacer todos un buen trabajo para cumplir los objetivos”.

“La Libertadores es importante para todos”

“El estado mental está fuerte. Sabemos que es una Copa que arranca desde cero, acá no importa si Corinthians va mal en su Liga, o que Santa Fe está tambaleando, eso no importa. Nosotros no vamos a escatimar esfuerzos para logar los objetivos del club, acá buscamos siempre lo mejor para el club”.

“Obviamente el Presidente tiene toda la razón, tenemos que acabarlos en el buen sentido de la palabra, hacer nuestro mejor partido, porque e viene una semana linda, días muy lindos, seguidos y acá es donde tenemos que demostrar e qué estamos hechos”.

La importancia de Pablo Repetto

“Todos los jugadores nos regimos al profe (Pablo Repetto) todos hacemos lo que el profe diga, él es el mando del equipo, todos tenemos la voluntad que él ordene, todo encaminado en la importancia y los objetivos en Santa Fe”.

“Dentro del grupo estamos muy unidos, algo que nos inyectan los capitanes es eso, estar siempre unidos, han pasado cosas y han habido adversidades, pero buscamos siempre estar unidos. Tenemos la perseverancia, que a pesar que las cosas no han salid como queremos, hemos estado por detalles, ‘regalando partidos y puntos’, pero esto arranca desde cero para nosotros mismos y para Santa Fe”.

“A la interna manejamos todo el análisis, porque no queremos darle ningún detalle al rival. Obviamente estamos muy concentrados viendo las falencias de las ventajas que podemos sacar para hacer nuestro mejor papel y quedarnos con el triunfo”, concluyó Omar Frasica.

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