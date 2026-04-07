Junior vs Palmeiras, en vivo: dónde ver la Copa Libertadores 2026

El ‘Tiburón’ y el ‘Verdao’ orquestarán un atractivo duelo en la fase de grupos del certamen continental.

Junior vs Palmeiras: horario y dónde ver | Claro Sports

Noche de Copa Libertadores. Las emociones estarán muy movidas para el fútbol colombiano, puesto que dos de sus inquilinos tienen actividad. Uno de ellos será el Junior de Barranquilla, el vigente campeón del país, que recibirá a Palmeiras en Cartagena.

Partido con tinte especial para Jhon Arias en su retorno al país. El ‘Tiburón’, muy irregular, espera dar el batacazo frente a su público, mientras que Palmeiras se ve llamado a sumar sus primeros tres puntos y pisar fuerte de entrada en el grupo F. Quizá podría tratarse de un juego de dos caras, donde el ‘Verdao’ es claro favorito.

Horario y dónde ver el Junior vs Palmeiras por la jornada 1 de la Copa Libertadores

El duelo entre ‘Tiburones’ y los paulistas, para abrir el telón de la Copa Libertadores, se efectuará este miércoles 8 de abril a partir de las 7:30 de la noche (hora COL) en el Estadio Jaime Morón de Cartagena. En Brasil está pactado para las 21:30 horas. Dicho compromiso se podrá seguir en Latinoamérica por las señales de ESPN y Disney+ vía streaming.

Para seguir todas las emociones del partido, Claro Sports le llevará a usted todas las emociones en tiempo real, con minuto a minuto, crónica y demás detalles de lo que vaya dejando la cita futbolera.

¿Alineaciones confirmadas? Así jugarían Junior y Palmeiras

Así formaría Junior: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Jesús Rivas; Jannenson Sarmiento, Cristian Barrios, Bryan Castrillón y Teófilo Gutiérrez. DT: Alfredo Arias.

Así formaría Palmeiras: Carlos Miguel; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Arthur Gabriel; Marlon Freitas, Andreas Pereira; Mauricio, Allan Ellias, Jhon Arias y José Manuel López. DT: Abel Ferreira.

Pronóstico de la Copa Libertadores: ¿Quién es el favorito de Junior vs Palmeiras según la IA?

Según lo que decreta ChatGPT, Palmeiras es el claro favorito para llevarse los tres puntos fuera de casa. Lo demuestra su nivel en la actualidad, además de la nómina de jerarquía que trae entre manos. Las cuotas, en promedio, dejan al local con 4.00, mientras que el empate paga 3.40 y una victoria de los brasileños lleva un promedio de 1.90.

Te puede interesar: