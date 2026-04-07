Jorge Valdano: inteligencia, gol y protagonismo en la historia de los Mundiales

El delantero argentino pasó de un rol discreto en España 1982 a convertirse en figura del título en México 1986, con goles decisivos y una influencia táctica clave en el equipo de Bilardo

Jorge Valdano ocupa un lugar especial en la historia de los Mundiales. No solo por haber sido campeón, sino por la forma en la que interpretó el juego dentro de uno de los equipos más recordados de todos los tiempos.

El argentino disputó las Copas del Mundo de 1982 y 1986 con la Albiceleste, torneos que marcaron un antes y un después en su carrera internacional.

¿Cómo fue la participación de Jorge Valdano en los Mundiales de 1982 y 1986?

En España 1982, Valdano tuvo una participación discreta. Jugó apenas un par de encuentros en un equipo que no pudo defender el título conseguido en 1978 y quedó eliminado en la segunda fase.

Aquella experiencia, sin embargo, sería fundamental para su evolución.

Cuatro años más tarde, en México, Valdano llegó en plenitud. Convertido en delantero del Real Madrid, asumió un rol clave en el esquema de Carlos Bilardo, aportando movilidad, lectura táctica y gol.

En el Mundial de México 1986, Valdano disputó todos los partidos del torneo y anotó cuatro goles, consolidándose como uno de los máximos anotadores del equipo campeón.

Su producción ofensiva fue determinante desde la fase de grupos, con un doblete ante Corea del Sur, y un tanto frente a Bulgaria que ayudó a encaminar la clasificación.

¿Qué hizo Jorge Valdano en la final del Mundial de México 1986?

Pero su momento más importante llegó en la final.

El 29 de junio de 1986, en el Estadio Azteca, Argentina enfrentó a Alemania en un partido que se convertiría en leyenda. En ese escenario, Valdano marcó el segundo gol del encuentro, clave en la victoria 3-2 que le dio a su país el campeonato del mundo.

Aquel equipo, liderado por Diego Maradona, encontró en Valdano a un socio ideal: un delantero inteligente, capaz de interpretar espacios, asociarse y aparecer en momentos decisivos.

El gol en la final que lo convirtió en héroe de México 1986. Claro Sports

¿Cuál fue el legado de Jorge Valdano en los Mundiales?

En total, el argentino sumó nueve partidos mundialistas y cuatro goles, todos ellos en la edición de 1986, lo que refleja su peso específico en la conquista del título.

Más allá de los números, su legado en los Mundiales también está ligado a su visión del juego. Valdano no solo ejecutaba: pensaba el fútbol, lo interpretaba y lo elevaba dentro del campo.

Por eso, cuando se habla de México 86, su nombre aparece junto a los grandes protagonistas. Porque en un equipo inolvidable, Jorge Valdano fue mucho más que un acompañante: fue un actor decisivo en la conquista de la gloria.

Los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales

El conteo regresivo de Claro Sports rumbo al Mundial 2026 sigue revelando a los grandes nombres que marcaron la historia de las Copas del Mundo, en una lista que reconoce a los 100 mejores futbolistas en este escenario. En esta etapa del ranking, figuras como Eden Hazard, Andrea Pirlo, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo y Oliver Kahn aparecen dentro del Top 100, mientras que el colombiano James Rodríguez se ubica en el puesto 66 tras su actuación en Brasil 2014. En este contexto, Jorge Valdano figura en el lugar 65 del listado, consolidándose como uno de los protagonistas históricos de los Mundiales gracias a su papel determinante en México 1986. Su inclusión en el ranking refuerza su legado en la máxima cita del fútbol y lo posiciona dentro de un selecto grupo de jugadores que dejaron huella en la historia del torneo.

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