¿La peor racha de derrotas consecutivas de la historia grande de Guatemala?

Achuapa lleva nueve derrotas seguidas.

El elenco ‘cebollero’ y una racha inédita. (Achuapa Facebook)

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Luego de haber llegado a ser semifinalista del Apertura 2025, e iniciado a toda máquina el Clausura 2026, el equipo de Deportivo Achuapa se encuentra protagonizando una realidad poco feliz: lleva un total de nueve derrotas consecutivas firmando así la peor racha seguida de caídas en la historia reciente de Liga Mayor de Guatemala.

Algo se rompió en ese club, algo totalmente inesperado pasó. Achuapa llegó a estar segundo durante el inicio del torneo. Llegó a ganar trees partidos seguidos y estuvo siete sin caer. Luego de la derrota 1 a 0 como visitante en Verapaz frente a Cobán Imperial, el equipo no volvió a sumar y cayó en los siguiente ocho partidos en los que anotó apenas tres tantos.

La falta de resultados positivos llevó a que durante el inicio de la debacle de resultados, Rafael Loredo dejara la dirección técnica dando paso a Álvaro García, quien desde su llegada no ha podido guiar al equipo a alguna victoria.

Las nueve derrotas de Achuapa

1° de marzo: Achuapa 0-1 Cobán Imperial

4 de marzo: Antigua 1-0 Achuapa

8 de marzo: Comunicaciones 4-0 Achuapa

15 de marzo: Achuapa 1-2 Marquense

18 de marzo: Mixco 1-0 Achuapa

21 de marzo: Achuapa 0-2 Mictlán

29 de marzo: Aurora 1-0 Achuapa

2 de abril: Achuapa 1-2 Municipal

6 de abril: Guastatoya 3-1 Achuapa

Lo que llama poderosamente la atención es que de un día para otro el equipo entró en un pozo total, y curiosamente pese a haber sumado cero punto de los últimos 27, el equipo marcha con 40 puntos último en la tabla anual, y aún tiene chances matemáticas de salvarse pese a la durísima realidad.

Actualmente, el equipo está a siete puntos del Deportivo Marquense, último que se estaría salvando hoy del descenso. La brecha, de todos modos, se achicó y mucho ya que Achuapa tiene que ganar los cuatro partidos que le restan para tener chances de salvarse.

Tabla acumulada Liga Guatemala 2026: posiciones actualizadas

Pos Equipo Pts DG PJ 1 Municipal 77 +33 40 2 Deportivo Mixco 70 +13 39 3 Antigua GFC 69 +22 40 4 Xelajú MC 58 +15 40 5 Aurora 58 -7 40 6 Cobán Imperial 51 +4 40 7 Mictlán 49 -9 40 8 Comunicaciones 49 -9 40 9 Malacateco 47 -12 40 10 Marquense 47 -19 39 11 Guastatoya 46 -12 40 12 Achuapa 40 -15 40

Tabla acumulada Liga Guatemala 2026: quién está descendiendo hoy

De acuerdo con la tabla acumulada, Achuapa y Guastatoya estarían descendiendo en este momento, ocupando las últimas dos posiciones con 40 y 46 puntos respectivamente. Sin embargo, la diferencia es mínima y la pelea sigue completamente abierta, aunque se desprendieron un poco Marquense (47 puntos), Malacateco (47), Comunicaciones (48) y Mictlán (48).

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