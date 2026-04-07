Isaac del Toro en vivo: horario, recorrido y dónde ver la etapa 3 de la Vuelta al País Vasco 2026

La etapa 3 en Basauri presenta un recorrido exigente con casi 3,000 metros de desnivel y riesgo de ataques lejanos

Horario, recorrido y dónde ver la etapa 3 de la Vuelta al País Vasco | Claro Sports

Tras una exigente segunda jornada, la Vuelta al País Vasco 2026 continúa con una etapa que promete desgaste constante en el pelotón. El recorrido circular en Basauri presenta un perfil engañoso que puede generar diferencias si la carrera se rompe desde temprano.

Isaac del Toro afronta este tercer día con la mirada puesta en mantenerse competitivo dentro de la clasificación general. Luego de una contrarreloj que lo dejó dentro del Top 15 y una etapa de montaña que comenzó a marcar tendencias, el mexicano buscará evitar pérdidas en una jornada que puede castigar a los mal posicionados.

¿A qué hora inicia la carrera de Isaac del Toro en la etapa 3 de la Vuelta al País Vasco 2026?

La etapa 3 se llevará a cabo este miércoles 8 de abril, con inicio programado a las 13:00 horas, tiempo local en España. La transmisión en México podrá seguirse desde las 7:30 a.m. a través de la multiplataforma de Claro Sports.

Se espera una jornada con ritmo alto desde los primeros kilómetros, por lo que la atención deberá centrarse desde el arranque para no perder detalles de posibles ataques tempranos.

Vuelta al País Vasco 2026: ruta y lista de salida, por equipos, de la etapa 3

La tercera etapa de la Itzulia Basque Country 2026 consta de un recorrido de media montaña con salida y meta en Basauri, en un trazado circular que supera los 2,900 metros de desnivel acumulado.

Aunque no se trata de una jornada considerada decisiva, el perfil obliga a un esfuerzo constante. El terreno rompe el ritmo del pelotón y limita los momentos de recuperación, lo que puede favorecer ataques lejanos, sobre todo si la clasificación general se encuentra cerrada.

Isaac del Toro forma parte del UAE Team Emirates-XRG, equipo que también cuenta con corredores como Brandon McNulty, Marc Soler e Igor Arrieta, quienes podrían jugar un papel clave en la estrategia del día para proteger al mexicano.

¿Dónde ver en vivo la Vuelta al País Vasco 2026 y quién transmite por TV y online?

La etapa 3 podrá seguirse en vivo a través de Claro Sports en su multiplataforma digital. La cobertura inicia a las 7:30 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión estará disponible en México y distintos países de Centroamérica, incluyendo Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, con seguimiento completo de lo que ocurra en esta exigente jornada.

¿Isaac del Toro es favorito para ganar la etapa 3 de la Vuelta al País Vasco? Esto dice la IA

El perfil de la etapa 3 no favorece a un tipo específico de corredor, lo que abre el abanico de opciones para la victoria. La combinación de subidas constantes y desgaste acumulado puede beneficiar a ciclistas con resistencia y capacidad de atacar en momentos clave.

De acuerdo con proyecciones de inteligencia artificial, Isaac del Toro tiene opciones de protagonizar la etapa si logra mantenerse bien colocado y responder a los cambios de ritmo. Sin embargo, la naturaleza impredecible del recorrido también podría dar espacio a fugas o a corredores que busquen sorprender desde la distancia.

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