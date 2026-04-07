Independiente Medellín vs Estudiantes de La Plata, en vivo: dónde ver la Copa Libertadores 2026

Agéndese para ver al ‘Poderoso’ frente a la escuadra argentina por la primera jornada de la fase de grupos.

Medellín vs Estudiantes de La Plata, en vivo | Claro Sports

Llega la Copa Libertadores con partidazos en la primera fecha. Las emociones se trasladan a Medellín, en el Atanasio Girardot, donde el DIM recibirá a Estudiantes de la Plata. Sin duda, dos animadores que pelearán por la clasificación en un grupo A muy reñido y de alta complejidad, en especial para el cuadro dirigido por Alejandro Restrepo.

Los ‘Poderosos’ han remado desde atrás en las fases previas. Pudieron eliminar a dos uruguayos en el camino a la fase de grupos. El primero fue el histórico Liverpool de suelo charrúa, además de Juventud de Las Piedras. Del otro lado, Estudiantes pasó directo después de salir campeón en el fútbol argentino.

Horario y dónde ver el Medellín vs Estudiantes de La Plata por la jornada 1 de la Copa Libertadores

Este compromiso, vital de entrada para ambas escuadras, se hará efectivo el miércoles 8 de abril de 2026 a partir de las 7:00 de la noche (hora COL), así como a las 21:00 horas de Argentina. Dicho compromiso se podrá seguir en Latinoamérica por las señales de ESPN y Disney+ vía streaming.

De igual modo, para seguir todas las emociones del partido, Claro Sports le llevará todas las emociones en tiempo real, con minuto a minuto, crónica y demás detalles de lo que vaya dejando la cita futbolera.

¿Alineaciones confirmadas? Así jugarían Medellín y Estudiantes de La Plata

Así formaría Medellín: Salvador Ichazo; Leyser Chaverra, José Ortiz, Daniel Londoño; Esneyder Mena, Didier Moreno, Alexis Serna, Jhon Edwin Montaño, Frank Fabra; Francisco Chaverra y Enzo Larrosa. DT: Alejandro Restrepo.

Así formaría Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Alexis Castro, Tiago Palacios, Edwuin Cetré y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Pronóstico de la Copa Libertadores: ¿Quién es el favorito de Independiente Medellín vs Estudiantes según la IA?

Según ChatGPT, el DIM tiene una ligera ventaja para llevarse el primer triunfo en la Copa Libertadores. Sin embargo, es mínima y va principalmente por la localía en el Atanasio Girardot de Medellín. Los tres puntos del ‘Poderoso’ pagan 2.50, mientras que el empate va sobre los 3.00 y una victoria de Estudiantes daría el valor de 2.90.

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