Tigres se aferra al doblete en Liga MX y Concachampions; Guido Pizarro no alternará ante Chivas 

En Tigres confían en el potencial de su plantilla a pesar de que tendrán una carga de partidos en el mes de abril

Brunetta confía en el equipo para el cierre de temporada | Imago7

Tigres ha sido irregular en la Liga MX a lo largo del Clausura 2026, mientras que en la Concachampions han sufrido para poder mantenerse con vida, a pesar de no lucir fuertes como en otra ediciones sueñan con ganar el doblete.

“Nosotros vamos por las dos competiciones. Este club está acostumbrado a pelear por todo. Estamos en las dos competencias, así que tenemos esa oportunidad. Así que nada, mañana sabemos que de Concachampions tenemos ya preparados para el primer paso y después el sábado será parte de la Liga MX”, dijo Juan Brunetta en la previa al partido de ida de cuartos de final de Concachampions ante Seattle Sounders.

En Tigres confían en el potencial de su plantilla a pesar de que tendrán una carga de partidos en el mes de abril, en donde entre la actividad de Liga MX y Concachampions disputarán siete partidos, ante esto el entrenador argentino Guido Pizarro descartó que vaya alternar en el duelo frente a Chivas del sábado en el Volcán.

“Pondremos lo mejor el día de mañana y el fin de semana también, entendiendo de quién se encuentre mejor, pero para el día de mañana ya prácticamente es la recta final. Son partidos decisivos tanto en Concachampions como en Liga, y pondremos lo mejor que está disponible”, dijo ante los medios de comunicación el entrenador sudamericano.

Tigres sufrió para superar la ronda de octavos de final en la Concachampions, ya que en la ida fueron goleados en Estados Unidos 3-0 por el Cincinnati y en el partido decisivo en el Volcán de San Nicolás de los Garza le dieron la vuelta al ganar 5-1.

En la Liga MX el equipo se ha caracterizado por ser irregular, después de 13 jornadas disputadas del Clausura 2026 el equipo es octavo de la tabla general con 17 puntos, producto de: cinco triunfos, dos empates y seis derrotas.

El equipo de Guido Pizarro no arrancó de la mejor manera el maratón de siete partidos que tendrán en el mes de abril, ya que perdieron 1-0 ante Xolos en Tijuana, en partido correspondiente a la jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX.

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