Isaac del Toro recupera posiciones ante una nueva exhibición de Seixas en etapa 2 de la Vuelta al País Vasco

El Orgullo de Ensenada mostró su capacidad como escalador en el segundo día de esta competencia

Isaac del Toro, etapa 2 Itzulia 2026. | Captura Claro Sports.

La segunda etapa de la Vuelta al País Vasco 2026 ofreció una jornada exigente desde Pamplona-Iruña hasta las Cuevas de Mendukilo, con un recorrido de 164.1 kilómetros y más de tres mil metros de desnivel acumulado. La montaña marcó el ritmo desde el inicio, en un día que prometía movimientos importantes en la clasificación general. Con Paul Seixas como líder tras su victoria en la contrarreloj inaugural, la atención se centró en su capacidad para defender el liderato en un terreno mucho más complejo. Del otro lado, Isaac del Toro afrontó la etapa con la intención de recortar diferencias y mantenerse entre los protagonistas de la carrera. Ambos lograron sus objetivos dejando a Seixas como líder indiscutible de la también llamada Itzulia Basque Country.

La jornada comenzó con múltiples intentos de fuga y ataques estratégicos, donde equipos como UAE Emirates e INEOS buscaron poner en aprietos al líder. Incluso, en pleno ascenso, Seixas fue sorprendido en un momento de vulnerabilidad, aunque logró mantenerse en competencia sin ceder terreno de forma definitiva .

Isaac del Toro se mantuvo activo dentro del grupo principal, siempre bien colocado entre los favoritos. El mexicano formó parte de los movimientos importantes junto a nombres como Roglic, Lipowitz, Tejada y Ayuso, en un pelotón que buscaba descontar la ventaja del francés .

El momento clave llegó en el ascenso a San Miguel de Aralar. Fue ahí donde Paul Seixas lanzó un ataque contundente que rompió el grupo de favoritos. Ni Del Toro ni el resto de contendientes pudieron seguir su ritmo, mientras el líder comenzaba a ampliar la diferencia en solitario .

A pesar del golpe, Isaac del Toro reaccionó metros después. El mexicano atacó en el ascenso y logró colocarse en persecución directa, incluso llegando a reducir la diferencia a poco más de 20 segundos en uno de los tramos más exigentes de la subida .Sin embargo, el esfuerzo colectivo del grupo perseguidor no fue suficiente. La falta de relevos permitió que Seixas mantuviera y ampliara su ventaja, mientras Del Toro quedaba integrado en un grupo donde también estaban Tejada y Roglic.

En los kilómetros finales, el francés confirmó su dominio con una exhibición técnica en el descenso y el cierre de etapa. Incluso sorteó obstáculos en carretera (un auto, dos motos y un aficionado que se había caído sobre la pista), mostrando control total de la situación mientras consolidaba su liderato en la general .

Por su parte, Isaac del Toro firmó una actuación sólida en una etapa de alta exigencia. Se mantuvo entre los mejores, fue protagonista en los ataques y cerró el día dentro del grupo de aspirantes, dejando claro que sigue en la pelea por la clasificación general en la Itzulia 2026.

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