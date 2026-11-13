Querétaro vs Monterrey en vivo en la Liga MX: horario, alineaciones y dónde ver el partido pendiente del Apertura 2026

Gallos y Rayados disputarán el último partido pendiente del Apertura 2026 de la Liga MX, con la clasificación a la Liguilla todavía en juego

Gallos vs Rayados, horario y dónde ver en vivo el partido pendiente | Claro Sports

La fase regular del torneo Apertura 2026 de la Liga MX se acerca a su conclusión. Los Gallos Blancos del Querétaro recibirán a Monterrey en el Estadio La Corregidora, en un duelo correspondiente al partido pendiente de la jornada 7 del campeonato mexicano.

Este compromiso es el único que resta por disputarse de los encuentros que fueron reprogramados debido a la Leagues Cup 2026. Por ello, queretanos y regiomontanos buscarán una victoria que les permita mantener vivas sus aspiraciones de clasificarse a la Liguilla.

De momento, ambos clubes se encuentran fuera de los puestos de clasificación. Sin embargo, todavía tienen tres compromisos por disputar, por lo que cuentan con oportunidades para sumar puntos y luchar por uno de los ocho boletos disponibles para la fase final del certamen.

Fecha, horario y dónde ver el Querétaro vs Monterrey del Apertura 2026 de la Liga MX

El encuentro se llevará a cabo el sábado 14 de noviembre de 2026 en el Estadio La Corregidora, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México. El resultado de este compromiso podría modificar la clasificación general, debido a que ambos equipos necesitan sumar puntos en la recta final del campeonato.

Alineaciones probables del Querétaro vs Monterrey para la jornada 7 de la Liga MX 2026

Tanto Querétaro como Monterrey necesitan conseguir la victoria, por lo que se espera que ambos entrenadores utilicen a sus mejores elementos disponibles para afrontar este compromiso pendiente, que se disputará durante la Fecha FIFA de noviembre.

Cabe mencionar que los Gallos no tienen futbolistas convocados a sus respectivas selecciones nacionales. Por su parte, Monterrey y su entrenador, Matías Almeyda, no podrán contar con Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona, quien estará concentrado con la Selección Mexicana de Rafael Márquez.

Querétaro: Guillermo Allison; Bayron Duarte, Diego Reyes, Lucas Abascia, Daniel Parra; Carlo García, Santiago Homenchenko, Iker Benito, Mateo Coronel, Denilson Muñoz; Ali Ávila.

Monterrey: Esteban Andrada; Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga, Óliver Torres, César Garza, Diego Rossi, Lucas Ocampos, Luca Orellano, Hugo Cuypers.

Antecedentes y últimos resultados del Querétaro vs Monterrey en la Liga MX

En la historia de los torneos cortos, Querétaro y Monterrey se han enfrentado en 42 ocasiones, con un balance de 24 victorias para los Rayados, ocho para los Gallos y 10 empates. Estas cifras reflejan el dominio del conjunto regiomontano, una tendencia que también se observa en los últimos cinco enfrentamientos entre ambos clubes en la Liga MX.

Monterrey 4-0 Querétaro | Jornada 9 | Clausura 2026

Querétaro 0-1 Monterrey | Jornada 8 | Apertura 2025

Querétaro 2-4 Monterrey | Jornada 7 | Clausura 2025

Monterrey 2-1 Querétaro | Jornada 4 | Apertura 2024

Monterrey 1-1 Querétaro | Jornada 4 | Clausura 2024

Pronóstico y momios: ¿Quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 7?

De acuerdo con los momios publicados por la casa de apuestas Caliente.mx, Monterrey parte como favorito para conseguir la victoria, con una cuota de -103. Por su parte, un triunfo del Querétaro presenta un momio de +250, mientras que el empate se encuentra en +270.

¿Qué necesitan Querétaro y Monterrey para clasificar o mejorar su posición rumbo a la Liguilla?

Querétaro todavía tiene posibilidades matemáticas de clasificarse a la Liguilla, aunque necesita conseguir la victoria y depender de otros resultados. Los Gallos deben vencer a Monterrey para alcanzar los 23 puntos, de un máximo de 29 que podrían sumar al finalizar las 17 jornadas. Sin embargo, también necesitan que Pachuca, Tijuana y Pumas dejen puntos en el camino durante sus compromisos restantes.

Por su parte, Monterrey también se mantiene en la pelea por uno de los primeros ocho lugares de la clasificación general. Actualmente, los Rayados cuentan con 21 unidades, por lo que una victoria ante los queretanos les permitiría llegar a 24 puntos y superar a León, que ocupa la séptima posición.

El conjunto regiomontano todavía puede alcanzar un máximo de 30 puntos, aunque también deberá estar pendiente de los resultados de Pumas, Tijuana, Pachuca y León. Una combinación favorable de marcadores, acompañada de victorias en sus encuentros restantes, podría permitirle asegurar uno de los ocho boletos disponibles para la Liguilla del Apertura 2026.