Leones Anáhuac vs Borregos Puebla en vivo los Playoffs de la ONEFA 2026: transmisión de los cuartos de final, hoy 14 de noviembre

Leones Anáhuac y Borregos Puebla se enfrentan en los cuartos de final de la ONEFA 2026, en busca de un boleto a las semifinales del fútbol americano colegial

Los Playoffs de la ONEFA 2026 continúan este sábado 14 de noviembre con el enfrentamiento entre Leones Anáhuac y Borregos Puebla, correspondiente a los cuartos de final de la Liga Mayor del fútbol americano colegial en México. Ambos equipos llegan a esta instancia con el objetivo de mantener sus aspiraciones al campeonato, en un encuentro de eliminación directa que definirá a uno de los semifinalistas de la temporada.

La emoción de la postemporada se vive a través de Claro Sports, con la transmisión en vivo del duelo entre Leones Anáhuac y Borregos Puebla. Los aficionados podrán seguir las acciones, las jugadas más importantes y el resultado de un partido en el que solamente uno de los dos programas universitarios continuará su camino hacia el título de la ONEFA 2026.