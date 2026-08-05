Fernando Batista, en Clarosports: “Queremos una Costa Rica que vuelva a enamorar a la gente”

El director técnico compartió detalles del presente y futuro próximo la ‘La Sele’.

Batista, durante la presentación como técnico de Costa Rica. (La Sele IG)

El flamante director técnico de la Selección de Costa Rica, Fernando ‘Bocha’ Batista, conversó en exclusiva con Clarosports. El argentino de 55 años compartió detalles del gran desafío que tiene por delante al frente de uno de los seleccionados más fuertes de Centroamérica, sino el más, que está atravesando un presente de recambio luego de sufrir una de las decepciones más grandes de la historia futbolera reciente, al no clasificarse para la Copa del Mundo 2026.

Batista, que llega luego de haber dirigido al seleccionado de Venezuela como última experiencia, estará acompañado por Cristian Palandella y Nicolás Batista en el cuerpo técnico, así como del videoanalista Nebio Merola. El experimentado entrenador reconoció que tiene por delante la misión de liderar la renovación del equipo, desafío para el cual asegura llegar tan confiado como preparado, y compartió algunas pistas sobre el trabajo a desarrollar a fines de que “Costa Rica vuelva a ser Costa Rica.

¿Con qué panorama se encontró al asumir la dirección técnica de Costa Rica?

-Me encontré con una Costa Rica golpeada en términos generales por haber quedado afuera del Mundial 2026, un torneo al que todos creían que iba a clasificar sin mayores inconvenientes por el formato y la cantidad de cupos. Se pensaba que, con el plantel que tenía, de mucha experiencia, iba a alcanzar el objetivo pero se encontró con selecciones que crecieron muchísimo en los últimos años. Haití, por ejemplo, terminó ganando el grupo y eso habla del progreso de los rivales. Hoy nos toca trabajar para revertir ese escenario y volver a generar ese vínculo fuerte entre la Selección y la gente.

¿A qué atribuye la eliminación de Costa Rica rumbo al Mundial?

-Creo que hubo una combinación de factores. Costa Rica tenía un plantel con un promedio de edad elevado y varios futbolistas que competían en ligas de menor exigencia. Cuando uno revisa las selecciones que clasificaron a los últimos Mundiales encuentra jugadores actuando en las mejores ligas del mundo. Si a eso se le suma el enorme crecimiento que tuvieron varias selecciones de la región, se entiende un poco mejor por qué ocurrió lo que ocurrió.

Batista, durante un amistoso. ALEX MENENDEZ / GETTY IMAGES VIA AFP

El recambio generacional era uno de los temas más discutidos en Costa Rica, ¿Cómo afronta el desafío de liderar esa renovación?

-Lejos de preocuparme, me ocupa. Sabíamos antes de asumir que era el momento de iniciar una transición y todos sabemos que esos procesos nunca son sencillos. No quiero poner excusas, simplemente digo una realidad: los recambios llevan tiempo. Ojalá podamos acelerar los tiempos, pero tenemos claro que el trabajo dará resultados más adelante. Tenemos un plan muy definido y estamos convencidos de que es el camino correcto.

¿Qué jugadores considera que ya forman parte de esa nueva base?

-Primero hay que construir un buen presente para pensar en el futuro. Hoy contamos con futbolistas como Ugalde, Alcócer y Michel, que ya forman parte de ese recambio y además llegan con experiencia en Copa América y Eliminatorias. Nuestra idea es trabajar con una base de entre 30 y 40 futbolistas, donde solo seis o siete superen los 28 años pensando en la edad que tendrán para el próximo Mundial. Antes de eso tendremos la Nations League 2026-27, que será una gran oportunidad para seguir evaluando a los más jóvenes.

¿Qué Costa Rica pretende construir y cuál será el objetivo inmediato en la Nations League?

-Lo primero es consolidar una base de jugadores jóvenes y aprovechar la Nations League para darles rodaje. Queremos que jueguen sin miedo, que se animen y puedan competir frente a rivales que hoy atraviesan un gran presente. Vamos a enfrentar selecciones como Haití, Curazao, Nicaragua, Trinidad y Tobago y República Dominicana, partidos que nos servirán para empezar a observar respuestas futbolísticas. La idea es formar una Costa Rica protagonista, con identidad, que vuelva a enamorar a su afición.

Batista dirigió a Venezuela en las eliminatorias y la Copa América 2024 | @SeleV

Apenas lleva dos partidos en el cargo, pero ¿hubo algún futbolista que lo haya sorprendido?

-Sí. Es cierto que todavía es muy pronto para sacar conclusiones, pero uno de los jugadores que más me sorprendió fue Manfred Ugalde. Tiene características que pueden aportarnos muchísimo. Sabe jugar de espaldas, salir hacia los costados, aguantar la pelota sin depender de lo físico y entiende muy bien los movimientos ofensivos. Son cualidades que también explican por qué ha podido rendir en una liga tan exigente como la rusa.

Se lo ha visto muy involucrado con las selecciones juveniles. Incluso acompañó a la Sub-20 durante el Premundial. ¿Por qué decidió hacerlo?

-Propuse estar porque esos chicos son el futuro de la selección. Tenemos que mirar hacia adelante. Es algo que hice también en Venezuela y dio muy buenos resultados, porque muchos de los futbolistas que hoy integran la selección mayor los conocí cuando eran juveniles. Me parece importante acompañarlos, observarlos y mantener un intercambio permanente con los entrenadores de las categorías menores. Todos trabajamos para el mismo proyecto y debemos ayudarnos mutuamente.

¿Qué tan importante es para el proceso actual que la sub 20 se haya clasificado al Mundial?

-Para un proceso que inicia, como es nuestro caso, clasificar a un Mundial siempre es bueno más allá de que no es el único objetivo. Es importante jugar un Mundial porque empezás a medirte con grandes rivales y eso ayuda en muchos sentidos, pero no tenemos que dejar de pensar que esto a futuro tiene que aportar a la Selección mayor. Claro que acá todos queremos competir y ganar el torneo, pero en los procesos es importante el camino y el destino final es que en un futuro estos jugadores potencien a la Selección mayor.

¿Qué jugadores de la sub 20 han captado un poco tu atención?

-En primer lugar, nombrar jugadores muchas veces puede generar confusión y que se crea que puede jugar próximamente. Dicho esto, un lateral derecho, Sosa, gustó por esa agresividad, esa fuerza; también algunos volantes como Hernández, el delantero Garro, mismo Palmer, Alarcón, Sibaja, que está teniendo minutos en Herediano… son jugadores que hay que seguirlos y que no quiere decir que estén para ahora, pero seguirlos para cuando se de la posibilidad que puedan ir al predio y que entrenen con la mayor, pero siempre dejándoles en claro que ellos son el futuro,

¿En qué momento de su carrera llega esta oportunidad de dirigir a Costa Rica?

-Me encuentra en un gran momento gracias a todo el recorrido que tuve. Me tocó dirigir las selecciones Sub-20 y Sub-23 de Argentina, participar en unos Juegos Olímpicos y luego asumir el desafío de Venezuela, donde afrontamos Eliminatorias muy exigentes y una Copa América. Haber dirigido partidos importantes y procesos de alto nivel me dio experiencia y herramientas para sostener una idea de juego. Ahora espero poder volcar todo ese aprendizaje en Costa Rica y construir un proyecto sólido para el futuro.

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