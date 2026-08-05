La capitana de la marea colombiana: Daniela Marín y el liderazgo que conquistó Santo Domingo 2026

La capitana de la Selección Colombia Femenina de waterpolo habló en exclusiva con Claro Sports.

Entrevista exclusiva | Claro Sports | Daniela Marín

Uno de los más grandes triunfos de Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 fue en el waterpolo. La Selección Colombia Femenina se coronó campeona de este deporte en Santo Domingo y marcó un precedente para el deporte acuático en el territorio colombiano.

Este título significó un sentimiento de revancha ante el combinado mexicano en la gran final y el resultado de una preparación internacional acorde al nivel de estas justas. Uno de los detalles que más marcó a este grupo de atletas nacidas en Colombia fue el mensaje transmitido desde el departamento de psicología del Comité Olímpico Colombiano sobre siempre estar en el aquí y en el ahora, sin importar el marcador.

Daniela Marín, capitana de la Selección Colombia Femenina de waterpolo campeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, habló en exclusiva con Claro Sports. Una charla donde no solo se transmitió el orgullo y pundonor de haberse colgado la medalla de oro. También las claves para que un proceso deportivo pueda ser exitoso en Colombia.

¿Cuál es la sensación tras consagrarse campeonas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

“Fue una alegría inmensa, inexplicable, mucha emoción de lograr este gran objetivo con este hermoso equipo. Con amigas, amigos y colegas con los que llevamos años trabajando. Al principio no lo creíamos y ya luego con los pies en el agua, llenas de abrazos y de felicitaciones fue un sentimiento colectivo muy bonito” afirmó Daniela Marín.

La final fue una especie de revancha contra México: ¿Qué cambiaron para darle el triunfo a Colombia?

“Sí, en la final tuvimos la revancha con México. Siento que la gran diferencia fue el corazón y la mente que le pusimos. Porque físicamente somos equipos muy similares, pero creo que fueron esas dos cosas. Corazón y mente que le metemos, siento que los colombianos tenemos mucho esa pasión que nos llena y es un motor que nos impulsa. Y otro punto fue que en partidos donde el rival tiene un nivel similar o superior, gana el equipo que menos errores cometa” señaló Daniela Marín.

Colombia campeón | Foto: Daniela Marín

“Y creo que para esta final con entrenadores y cuerpo técnico además de las ayudas del Comité Olímpico de fisioterapia, médico, psicólogo. Pudimos apretar ciertas tuercas que nos ayudó a obtener ese triunfo grande no solo para nosotras sino para toda Colombia” completó la capitana del equipo colombiano.

¿Qué responsabilidad sintió al ser la capitana del equipo campeón?

“Responsabilidades al ser capitana son varias y creo que las he asumido como se debe. No es solo llevar el liderazgo del equipo en el agua, sino también por fuera de ella. Así mismo, acompañar el proceso grupal del equipo, pero también acompañar un poco los procesos individuales. Intento ser esa conexión entre entrenadores y jugadoras, dar ejemplo no solo a las chicas del equipo, sino a todo un país que estamos representando” argumentó la campeona centroamericana y del caribe.

¿Cómo fue la preparación para Santo Domingo 2026?

“La preparación fue ardua, de varios años incluso. Llevamos con este equipo desde el año pasado y mucho más unidos y definidos desde el principio de este año. Participamos en abril en el clasificatorio para Juegos Centroamericanos y del Caribe que se desarrolló en Cali, Colombia. Y este mismo equipo viajó a Brasil 10 días antes de Santo Domingo 2026 para la concentración. Tuvimos un torneo en el cual participamos y aprendimos mucho que fue el abierto de Brasil de clubes, participamos como Selección Colombia”

Daniela Marín en acción | Foto: Daniela Marín

“Ese torneo nos dio una muy buena consolidación del equipo, preparación tanto física como mental. Y además nos mantuvo realmente concentradas. También tuvimos unos entrenamientos con la Selección de Brasil que nos ayudó aún más a consolidarnos. Y de Brasil viajamos directamente a República Dominicana” completó la capitana de la selección campeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

¿Tuvieron el apoyo de las entidades deportivas colombianas correspondientes?

“Tuvimos apoyo total, sin ningún inconveniente, del Comité Olímpico Colombiano y de la Federación Colombiana de Natación en cuanto a los Juegos Centroamericanos. En cuanto a la concentración fue un apoyo parcial que contribuyó e hizo posible esa misma preparación” informó Daniela Marín.

¿Cuál fue el mayor reto de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe?

“Sin duda alguna, el calor. Si bien en la villa y en el transporte teníamos aire acondicionado. Los juegos y los entrenamientos eran en el calor del día. Además el sol no nos ayuda, nos deshidrata y nos fatiga un poco más” reveló Daniela Marín. Vale la pena destacar que Santo Domingo, República Dominicana, trae consigo una temperatura promedio de 33 grados centígrados.

¿Qué es lo más difícil de practicar waterpolo?

“Lo más retador en cuanto al deporte, si bien es uno de los deportes más complejos del mundo porque tu debes estar en la piscina todo el tiempo sin tocar el piso. Es un deporte de conjunto, entonces debes estar atento a tus compañeros de equipo, a donde están los rivales, el balón, escuchar a tu entrenador, a tus compañeros y estar pendiente del árbitro. Todo eso además del nivel alto de esfuerzo físico que tiene este deporte. Estamos nadando todo el tiempo, haciendo patada de batidora, saltos en el agua, defendiendo, arriba, abajo. Y es un deporte de contacto donde todo el tiempo nos estamos agarrando y jalando” afirmó la capitana de la Selección Colombia.

¿Cómo fueron sus inicios en el waterpolo?

“Yo llegué al waterpolo porque yo era nadadora de natación carreras y llegué a un punto de mi carrera que a los 15 años los tiempos se me estancaron. Además, el entrenamiento me empezó a aburrir por la monotonía y el club donde estaba se desintegró. Entonces hubo varios cambios y empecé a buscar algo en el agua donde pueda seguir subiendo mi rendimiento, de ahí fue a la Liga de Natación de Antioquia y le pregunté a Mario Aljure, una eminencia en el polo acuático y el me recomendó entrar al Waterpolo. Así fue que llegué al deporte y creo que seguiré, no soy solo jugadora, sino también entrenadora en este momento. Tendrán mucho más de Daniela Marín en el polo acuático colombiano por un rato” reveló la líder de la Selección Colombia.

¿Cómo es un día de Daniela Marín?

“Un día de Daniela Marín es un día muy activo. Siempre desde pequeña he sido muy activa, deportista en diferentes disciplinas, trabajo también con el deporte, soy profesional en deporte entonces en este momento sino estoy en la piscina, estoy en la piscina o moviéndome hacía una piscina. Soy profesora de natación, entrenadora de polo acuático, jugadora de polo acuático y también de rugby subacuático. Todo lo que tiene que ver con el agua, ahí estoy. Disfruto mucho los espacios también familia, con mi pareja y amigos. Un día de Daniela Marín es muy activo, lleno de agua y de piscina” comentó la atleta ‘cafetera’.

¿Qué mensaje le deja a Colombia?

“Un abrazo muy grande para todos los colombianos que nos están siguiendo, que nos han seguido a través del torneo y a los demás deporte. A quienes no lo han hecho, invitarlos a que lo hagan, nosotros los estamos representando a ustedes, a nuestras familias, a nuestros seres queridos, amigos, pero a todo un país. Nosotras vestimos con mucho orgullo esta ‘tricolor’. Un abrazo a todos e invitarlos a que sigan conectados con los Juegos Centroamericanos y del deporte en general en deporte en Colombia que es tan rico y con llena de tanto orgullo a todos” afirmó Daniela Marín.

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