Exárbitro argentino arremete contra Kevin Castaño y desata indignación por sus declaraciones sobre los colombianos

El colombiano quedó en el centro de la controversia en Argentina luego de que un exárbitro de River Plate lanzara fuertes declaraciones que fueron señaladas como racistas.

Kevin Castaño con Colombia | Reuters.

La situación de Kevin Castaño en River Plate atraviesa uno de sus momentos más complejos. El mediocampista colombiano integra el grupo de jugadores apartados del plantel profesional por decisión del técnico Eduardo Coudet, quien no lo tendría en sus planes para la temporada. A esto se suma que el volante no se ha presentado en Buenos Aires tras su participación con la Selección Colombia en el Mundial de 2026, pese a mantener contrato vigente con el conjunto ‘Millonario’.

Las redes sociales aumentaron el malestar de la afición

El presente de Castaño ya generaba cuestionamientos por la caída en su nivel futbolístico luego de un prometedor inicio bajo las órdenes de Marcelo Gallardo. Sin embargo, las críticas se intensificaron en los últimos días por su actividad en redes sociales, donde ha compartido videos de sus entrenamientos mientras define su futuro profesional.

La situación estalló cuando el colombiano comentó una publicación de Jaminton Campaz, compañero suyo en la Selección Colombia y figura en la reciente victoria de Rosario Central sobre River Plate en el estadio Monumental. Castaño escribió “Bien, animal”, un mensaje que fue interpretado por varios aficionados como una falta de respeto hacia el club argentino.

Pablo Lunati cargó contra Kevin Castaño y los futbolistas colombianos

Uno de los más duros fue Pablo Lunati, exárbitro argentino y reconocido hincha de River Plate, quien cuestionó con dureza la actitud del mediocampista y criticó el dinero invertido por el club en su fichaje.

“Al maleducado de Castaño, que le puso un like y le dijo ‘bien, animal’ a un jugador que nos hizo un par de jugadas, hay que traerlo, ténganlo un mes cortando el pasto. Fue un don nadie, cero asistencias, cero goles, cero tiradas al piso. Pagamos 15 millones de dólares por este muñequito”, expresó Lunati durante el programa El Que Ríe Último, emitido por el canal de YouTube Picado TV.

Declaraciones generaron acusaciones de racismo

Las palabras del exjuez no se limitaron al rendimiento de Castaño. Durante su intervención también lanzó comentarios generalizados contra los futbolistas colombianos que provocaron una fuerte reacción en redes sociales, donde numerosos usuarios calificaron sus declaraciones como racistas.

No es la primera vez que Lunati protagoniza una controversia con un jugador colombiano. Semanas atrás, Juan Fernando Quintero respondió a otras críticas del exárbitro y le pidió “dejar de vender humo”, además de recordarle que podía “salir a la calle a dar la cara gracias al equipo de 2018”, en referencia al histórico título de la Copa Libertadores conseguido por River Plate frente a Boca Juniors.

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