El colombiano Gustavo Sánchez sale aclamado y con el oro en la natación artística de Santo Domingo 2026

El representante cafetero convenció con su rutina y revalida el avance del país en las disciplinas acuáticas.

Gustavo Sánchez. – Federación Colombiana de Natación.

La delegación colombiana sigue sumando medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La jornada de este miércoles, trajo una nueva alegría para el país con la presea de oro que Gustavo Sánchez ganó en la prueba de solo técnico de la natación artística. Su rutina fue aclamada por el público en cada movimiento y reconocida por los jueces en las calificaciones.

Al ritmo del tema ‘Berghain’, que es una colaboración entre Bjork, Rosalía y Yves Tumor, el cafetero saltó a la piscina del Centro Acuático Juan Pablo Duarte con la convicción de tener una presentación bien preparada. A pura coordinación para empatar sus entradas y salidas del agua con los compases musicales, lo que más impactó fueron los giros en postura invertida.

Como fue el penúltimo turno en presentarse, Sánchez salió despacio de la pileta y en medio del vilo por su puntuación. Los jueces le otorgaron un puntaje total de 227,6908, correspondiente a 93,6000 por la impresión artística y 134,0908 por la puesta en práctica de los elementos. Además, destacar que su rutina no tuvo descuentos por penalizaciones.

Anunciada la calificación, el nadador y su equipo tuvieron una emocionada reacción al ver que se estaba poniendo en el primer lugar del concurso. La medalla de plata fue para el mexicano Diego Villalobos, quien obtuvo 223,8658 y se quedó a tan solo 3,8250 de la puntuación dorada. Por su parte, el guatemalteco Kevin García se hizo acreedor al bronce con un 171,4159.

Esta edición de las justas está mostrando un avance cafetero importante en las disciplinas acuáticas. Si bien los clavados no dieron los réditos esperados, lo visto en el esquí naútico con la consecución de varias medallas de oro mostró que hay deportistas apuntando alto para los estándares mundiales y será algo a comprobar en los certámenes que vienen dentro del ciclo olímpico.

Actualmente, Colombia está completamente consolidada en el segundo lugar del medallero general, por detrás de México y casi contando el doble de oros que Cuba. Todavía falta definir varios deportes en los que el país sudamericano espera mostrar su fortaleza, como el levantamiento de pesas, el fútbol y el boxeo. Esto se desarrollará en los próximos días, antes de la clausura del 8 de agosto.

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