Resultados de loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 24 de julio de 2026
El viernes dejó grandes emociones con tres loterías principales, posibilidades de enormes premios mayores y variedad de secos.
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Los días hábiles en la penúltima semana de julio acabaron con grandes emociones en los juegos de azar de Colombia. Este viernes, la acción vino con los sorteos de tres loterías principales, que siempre ponen a disposición del público premios mayores gigantescos y una variedad muy interesante de secos. Además, con diversas modalidades según el número de aciertos, los chances dejaron ganadores en todo el país.
Lotería de Medellín
Lotería de Santander
Lotería de Risaralda
Resultados de chances
- Astro Luna: 7301 – Aries
- Caribeña Noche: 5103-3
- Sinuano Noche: 5999-6
- Pick 4: 8972
- Pick 3: 594
- Cafeterito Noche: 6694-1
- Motilón Noche: 2322-8
- Culona Noche: 2479
- Fantástica Noche: 2451-9
- Chontico Noche: 3223-9
- Paisita Noche: 1339
Proceso para reclamar premios de lotería
Una persona que gane un premio de lotería debe revisar el reglamento del juego específico en que haya participado por medio del sitio web oficial o en el reverso del tiquete. Las empresas organizadoras suelen definir un monto máximo que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. Si es superior a ese límite, el ganador debe cumplir con pasos adicionales por protocolo de seguridad y es posible que deba reunir documentación y acercarse a oficinas especializadas. Para premios que superen $2.000.000 de pesos, es recomendable comunicarse con la línea de atención al cliente.