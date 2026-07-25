Resultados de loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 24 de julio de 2026

El viernes dejó grandes emociones con tres loterías principales, posibilidades de enormes premios mayores y variedad de secos.

Lotería de Medellín | Foto: Facebook oficial Lotería de Medellín

Los días hábiles en la penúltima semana de julio acabaron con grandes emociones en los juegos de azar de Colombia. Este viernes, la acción vino con los sorteos de tres loterías principales, que siempre ponen a disposición del público premios mayores gigantescos y una variedad muy interesante de secos. Además, con diversas modalidades según el número de aciertos, los chances dejaron ganadores en todo el país.

Lotería de Medellín

Resultados. – Lotería de Medellín.

Lotería de Santander

Resultados. – Lotería de Santander.

Lotería de Risaralda

Resultados. – Lotería de Risaralda.

Resultados de chances

Astro Luna: 7301 – Aries

7301 – Aries Caribeña Noche: 5103-3

5103-3 Sinuano Noche: 5999-6

5999-6 Pick 4: 8972

8972 Pick 3: 594

594 Cafeterito Noche: 6694-1

6694-1 Motilón Noche: 2322-8

2322-8 Culona Noche: 2479

2479 Fantástica Noche: 2451-9

2451-9 Chontico Noche: 3223-9

3223-9 Paisita Noche: 1339

Proceso para reclamar premios de lotería

Una persona que gane un premio de lotería debe revisar el reglamento del juego específico en que haya participado por medio del sitio web oficial o en el reverso del tiquete. Las empresas organizadoras suelen definir un monto máximo que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. Si es superior a ese límite, el ganador debe cumplir con pasos adicionales por protocolo de seguridad y es posible que deba reunir documentación y acercarse a oficinas especializadas. Para premios que superen $2.000.000 de pesos, es recomendable comunicarse con la línea de atención al cliente.

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