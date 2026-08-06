¿Por qué el patinaje no es un deporte olímpico? Colombia, el gran perjudicado

El patinaje de velocidad sigue sin entrar al programa olímpico por factores políticos, comerciales y deportivos. Colombia es el país más afectado por esta decisión.

Patinadora colombiana | Comité Olímpico Colombiano.

Aunque es una de las disciplinas en las que Colombia ejerce un dominio histórico a nivel mundial, el patinaje de velocidad sigue sin ser incluido en el programa de los Juegos Olímpicos. Factores políticos, económicos y comerciales han frenado su ingreso al evento deportivo más importante del planeta.

El patinaje de velocidad sobre ruedas continúa siendo una de las grandes ausencias en el programa de los Juegos Olímpicos. Pese a los múltiples intentos realizados por la federación internacional de este deporte, la disciplina no ha logrado reunir los votos necesarios dentro del Comité Olímpico Internacional (COI), una situación que afecta especialmente a Colombia, país que domina esta modalidad desde hace varios años con una amplia colección de títulos mundiales.

¿Por qué el patinaje no entra a los Juegos Olímpicos?

Uno de los principales obstáculos ha sido la falta de respaldo político dentro del COI. En las diferentes asambleas donde se estudia la incorporación de nuevas disciplinas, la federación internacional del patinaje no ha conseguido convencer a la mayoría de los miembros del organismo, que terminan inclinándose por deportes con mayor peso institucional o una proyección global más consolidada.

A este panorama se suman los intereses económicos y comerciales. Potencias deportivas como Estados Unidos, China y varios países europeos no cuentan con una tradición competitiva destacada en el patinaje de velocidad sobre ruedas, por lo que sus dirigentes no impulsan con fuerza su inclusión. Para el COI, aspectos como la audiencia televisiva, el turismo y el impacto comercial siguen siendo determinantes al momento de ampliar el programa olímpico.

El dominio de Colombia también juega en contra

Paradójicamente, la supremacía de Colombia en esta disciplina también es vista como un factor que reduce su atractivo internacional. El dominio casi absoluto de los patinadores colombianos, acompañado por el protagonismo de un reducido grupo de países, genera una menor expectativa competitiva desde la perspectiva comercial y televisiva, algo que influye en las decisiones del movimiento olímpico.

Otro aspecto que limita las posibilidades del patinaje es la competencia con otras disciplinas por un espacio en los Juegos de verano. El COI mantiene un número restringido de deportes en el programa olímpico y, en los últimos años, ha dado prioridad a modalidades urbanas o de gran crecimiento entre las nuevas generaciones. Además, el patinaje de velocidad sobre hielo ya hace parte de los Juegos Olímpicos de Invierno, lo que ha llevado incluso a que algunos deportistas colombianos migren a esa especialidad en busca del sueño olímpico.

Colombia pierde una vitrina clave

La ausencia del patinaje en los Juegos Olímpicos representa una desventaja para Colombia. Más allá de no poder exhibir su enorme potencial en la máxima cita del deporte mundial, los atletas también dejan de acceder a mayores apoyos económicos y programas estatales que suelen beneficiar con mayor fuerza a las disciplinas olímpicas. De esta manera, un deporte en el que el país ha construido una verdadera potencia mundial continúa esperando el reconocimiento que le permita competir, algún día, por las anheladas medallas olímpicas.

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