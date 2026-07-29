Santiago Sandoval es operado tras fractura en la mano; podría estar listo en una semana

El atacante de Chivas sufrió una lesión en uno de los dedos de la mano derecha, durante su participación con la selección mexicana sub 20

El atacante de Chivas, Santiago Sandoval, fue operado este miércoles en Guadalajara, tras sufrir una fractura en uno de los dedos de la mano derecha, durante su participación con la selección mexicana sub 20 en Puebla, donde Santi había tenido una destacada participación en el equipo de Álex Diego.

Sandoval estará fuera dos semanas, pero con suerte y una buena recuperación, podría estar de regreso en una semana. Si las cosas salen bien, para el final de la participación de Chivas en la fase de grupos de la Leagues Cup, el volante ofensivo del Rebaño podría regresar con el equipo de Gabriel Milito. Este lunes pasó por el hospital Medyarthros. El especialista Francisco Lira se encargó de la cirugía y resultó un éxito.

Durante el encuentro del pasado lunes, ante la selección de Costa Rica, Santi sufrió un contacto en los primeros minutos del duelo. Jugó lastimado más de 70 minutos y soportó el dolor.

Tras realizar los respectivos estudios y determinar que era necesaria la cirugía, el futbolista se acercó a Andrés Lillini, responsable de selecciones con límite de edad, con la intención de aplazar la cirugía y poder continuar con su participación con el equipo mexicano, en el torneo organizado por Concacaf. La recomendación de selecciones y Chivas fue de operar de inmediato.

Esta lesión surgió a raíz de otra similar que el propio jugador ya había sufrido con anterioridad, en una gira con Chivas en el pasado, por Barcelona. Al tratarse de una lesión que reapareció, fue necesario operarlo y que este tema ya quedara resuelto de una vez por todas.

“Es un momento complicado porque me estaba yendo muy bien pero ahora pensar en recuperarme”, dijo Sandoval en exclusiva con Claro Sports. “No me han confirmado nada pero se aproxima que por lo menos dos semanas”.

Finalmente, sobre el mensaje de sus compañeros seleccionados, el atacante declaró: “Que ya piense en recuperarme, que allá lo van a hacer por mí. Desearles todo el éxito porque los voy a estar viendo”.

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