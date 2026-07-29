Ucrania busca frenar en el TAS la reincorporación de Rusia rumbo a Los Angeles 2028

El Comité Olímpico Ucraniano busca anular la decisión del COI que restableció provisionalmente los derechos de su homólogo ruso

El Comité Olímpico Nacional de Ucrania inició un procedimiento ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo para impugnar la decisión del Comité Olímpico Internacional de restablecer provisionalmente los derechos del Comité Olímpico Ruso. La medida fue presentada con el respaldo del Ministerio de Juventud y Deportes de Ucrania y asesoría jurídica especializada.

La apelación cuestiona la resolución adoptada por el Comité Ejecutivo del COI el 7 de julio de 2026. Ucrania sostiene que el levantamiento de la suspensión fue acordado antes de comprobar que habían desaparecido las causas que provocaron la sanción contra el organismo ruso en octubre de 2023.

El conflicto se originó cuando el Comité Olímpico Ruso incorporó organizaciones deportivas pertenecientes a regiones ucranianas ocupadas. El COI consideró entonces que esa acción interfería con la jurisdicción territorial del Comité Olímpico Ucraniano y decidió suspender al organismo de Rusia.

Para justificar la readmisión, el COI señaló que el comité ruso dejó de reconocer como miembros a las organizaciones de esos territorios. La representación ucraniana argumenta que esa modificación administrativa no demuestra que hayan terminado las interferencias ni garantiza que pueda ejercer sus funciones deportivas en las zonas bajo control ruso.

El recurso también se apoya en una resolución previa del TAS. En 2024, el tribunal confirmó la legalidad de la suspensión impuesta al Comité Olímpico Ruso y reconoció que la integración de entidades ubicadas en territorio ucraniano afectaba la integridad territorial del organismo nacional de Ucrania.

Ucrania considera que la nueva decisión contradice la Carta Olímpica y los criterios aplicados anteriormente por el propio tribunal deportivo. El objetivo del recurso es que el TAS revise el procedimiento utilizado por el COI y determine si existían condiciones suficientes para devolver los derechos al comité ruso.

Los deportistas de Rusia y Bielorrusia participaron bajo condición neutral en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 y en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026. La restauración de los derechos del organismo ruso abre la posibilidad de una representación distinta en Los Angeles 2028, aunque la participación dependerá también de los procesos clasificatorios y de las reglas de cada federación internacional.

El caso será resuelto en Lausana, sede del TAS, y representa un nuevo capítulo en la disputa entre Ucrania y las autoridades olímpicas sobre la presencia de Rusia en las competencias internacionales. Mientras algunas federaciones han modificado sus restricciones, otras como la FIFA mantienen prohibiciones para los equipos y atletas rusos.

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