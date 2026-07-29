40 millones de euros: la cifra con la que Galatasaray protege a Dávinson Sánchez

El técnico Okan Buruk pidió la continuidad de Dávinson Sánchez en Galatasaray. Este sería el nuevo precio que fijó el club y cómo quedó su futuro.

Dávinson Sánchez sube su valor en el mercado | Reuters.

El futuro de Dávinson Sánchez sigue dando de qué hablar en el mercado de fichajes europeo. Aunque varios equipos han mostrado interés por el defensor colombiano, la postura de Galatasaray es mantenerlo en la plantilla para la temporada 2026-2027. Tanto la directiva como el cuerpo técnico consideran al central una pieza fundamental y no contemplan su salida, salvo que llegue una oferta fuera de lo común.

Según reportes de la prensa turca, el entrenador Okan Buruk fue claro con el futbolista y le manifestó personalmente que cuenta con él para afrontar la nueva campaña. El estratega considera que Dávinson será uno de los líderes del equipo y ha pedido a la directiva hacer todo lo posible para retenerlo.

Galatasaray aumenta el precio por Dávinson Sánchez

Aunque semanas atrás se hablaba de una posible negociación por una cifra superior a los 35 millones de euros, el diario Sabah aseguró que Galatasaray elevó recientemente el precio del colombiano hasta los 40 millones de euros. La decisión busca frenar el interés de varios clubes europeos y refleja la importancia que tiene el defensor dentro del proyecto deportivo.

En la misma línea, el medio Urfanatik reveló detalles de la conversación entre Buruk y el zaguero. Según la publicación, el técnico le habría expresado: “Te necesito, no quiero que te vayas a ningún lado. Te necesitaré más que nunca esta temporada”, dejando en evidencia su deseo de seguir contando con el colombiano.

Como y Benfica, entre los interesados

El interés por Dávinson Sánchez no es nuevo. En los últimos días trascendió que el Como presentó una oferta cercana a los 33 millones de euros, propuesta que fue rechazada por Galatasaray al considerarla insuficiente para desprenderse de uno de sus mejores futbolistas.

Por su parte, Benfica también estudió la posibilidad de fichar al defensor, pero habría desistido de la operación debido al elevado costo total del traspaso, sumado al salario del jugador. Por ahora, todo apunta a que Davinson continuará defendiendo la camiseta de Galatasaray, donde el cuerpo técnico lo considera una pieza indispensable para afrontar los retos de la nueva temporada.

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