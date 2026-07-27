¡Regreso de Oro! Kenia Lechuga vuelve a los Juegos Centroamericanos y conquista el podio en el remo

La medallista mundial ganó el W1x con amplia ventaja y buscaría el miércoles un segundo oro en el dobles mixto

Lechuga regresó a la cima del podio en los Juegos Centroamericanos | @CONADE

Kenia Lechuga volvió a demostrar por qué es la máxima figura del remo mexicano. La tres veces olímpica conquistó este lunes la medalla de oro en la prueba individual W1x de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al completar el recorrido con un tiempo de 7:54.49 minutos.

La mexicana dominó la final de principio a fin y cruzó la meta con una ventaja superior a los 16 segundos sobre la cubana Loraidis Echevarría, quien se quedó con la medalla de plata. El podio lo completó la venezolana Kimberlin Meneses, que terminó a más de 18 segundos de Lechuga.

El triunfo representa una revancha especial para la regiomontana. Una cirugía de cadera la dejó fuera de los Juegos Centroamericanos de San Salvador 2023, impidiéndole defender los dos títulos que había conquistado en Barranquilla 2018, donde ganó el oro en W1x y en LW2x.

Lechuga atraviesa además uno de los mejores momentos de su carrera. La tres veces olímpica inició su cuarto ciclo rumbo a Los Angeles 2028 con dos victorias en el circuito de Copas del Mundo de esta temporada, imponiéndose primero en Sevilla y posteriormente en Lucerna, resultados que confirmaron su regreso a la élite internacional.

Su palmarés ya la coloca entre las deportistas más importantes en la historia del remo mexicano. Además de sus oros panamericanos en Lima 2019 y Santiago 2023, también presume dos podios en Campeonatos del Mundo. En 2023, hizo historia al convertirse en la primera mexicana en ganar una medalla en un Campeonato Mundial absoluto de World Rowing con la plata en Belgrado. Y en 2025 se llevó el bronce en Shanghái.

La actividad de Lechuga en Santo Domingo todavía no habría terminado. El próximo miércoles a las 8:30 de la mañana buscaría su segunda medalla de oro de la justa en el sculls 2x dobles mixto.

En la rama varonil, Alexis López también tuvo una jornada dorada al conquistar el título en el M1x, después de imponerse en una cerrada final al dominicano Ignacio Vásquez por una diferencia de menos de tres segundos. Su victoria representó la medalla de oro número 20 para México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Con la experiencia de tres Juegos Olímpicos, una trayectoria repleta de éxitos internacionales y un nivel que sigue creciendo, Kenia Lechuga reafirmó en Santo Domingo que continúa siendo la gran referente del remo nacional y una de las principales cartas de México en este ciclo olímpico.

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