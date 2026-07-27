Liverpool vs Wrexham en vivo: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido amistoso de pretemporada 2026

No te puedes perder las acciones de los juegos de pretemporada del fútbol inglés a través de Claro Sports

¿Dónde ver el Liverpool vs Wrexham de pretemporada? | Claro Sports.

Liverpool continuará con su preparación rumbo a la temporada 2026-27 de la Premier League cuando se enfrente al Wrexham este miércoles 29 de julio en el Yankee Stadium de Nueva York. El partido formará parte de la gira del conjunto inglés por Estados Unidos y podrá seguirse en vivo a través de la señal de Claro Sports.

El equipo dirigido por Andoni Iraola llegará al compromiso después de vencer 4-2 al Sunderland en su primer encuentro de pretemporada. Kieran Morrison, Dominik Szoboszlai, Federico Chiesa y Lewis Koumas marcaron los goles del Liverpool, que buscará aprovechar este nuevo ensayo para dar minutos a sus jugadores y continuar con el trabajo táctico.

Wrexham, por su parte, se presentará con dos triunfos durante su preparación. El club galés derrotó 1-0 al Manchester United y 3-2 al Leeds, resultados que le permitirán medir su nivel ante uno de los equipos con mayor tradición del futbol inglés tras conseguir el ascenso al Championship.

El encuentro también podría representar la aparición de futbolistas como Ryan Gravenberch, Florian Wirtz y Alexander Isak, quienes ya se integraron a los entrenamientos del Liverpool. A continuación, consulta el horario, los canales de transmisión y todos los detalles para ver en vivo el partido Liverpool vs Wrexham por Claro Sports.

Liverpool vs Wrexham en vivo: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido amistoso de pretemporada 2026?

El juego entre Liverpool y Wrexham, válido por la pretemporda de ambos equipos ingleses, se disputará el próximo miércoles 29 de julio en el Yankee Stadium de Nueva York. El partido está programado a iniciar en punto de las 17:25 horas, tiempo del centro de México. A continuación, el horario de inicio en otros países.

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 17:25 horas.

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 18:25 horas.

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 19:25 horas.

Argentina, Paraguay y Uruguay: 20:25 horas.

¿Dónde ver el Liverpool vs Wrexham en vivo, el partido amistoso de clubes 2026?

El partido entre Liverpool y Wrexham se podrá disfrutar en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports (Dish, clarosports.com y nuestro canal de YouTube), con transmisión disponible en 17 países de Latinoamérica: México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, Chile, República Dominicana, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Calendario de partidos amistosos de clubes 2026: fecha y hora

Chelsea vs Western Sydney Wanderers | Martes 28 de julio México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Tottenham vs Sydney FC | Miércoles 29 de julio México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 17:30 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 18:30 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 19:30 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 20:30 horas

Leeds United vs Sunderland | Jueves 30 de julio México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 17:30 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 18:30 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 19:30 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 20:30 horas

Chelsea vs Tottenham | Sábado 1 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Manchester City vs Inter de Milán | Sábado 1 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 05:30 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 06:30 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 07:30 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 08:30 horas

Sunderland vs Wrexham | Domingo 2 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 11:00 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 12:00 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 13:00 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 14:00 horas

Leeds United vs Liverpool | Domingo 2 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 14:00 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 15:00 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 16:00 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 17:00 horas

Chelsea vs Juventus | Miércoles 5 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 05:45 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 06:45 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 07:45 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 08:45 horas

Arsenal vs Real Betis | Miércoles 5 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

Chelsea Femenil vs Auckland Femenil | Viernes 7 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 22:00 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 23:00 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 00:00 horas (8 de agosto) Argentina, Paraguay y Uruguay: 01:00 horas (8 de agosto)

Chelsea vs Milan | Sábado 8 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Liverpool vs Mónaco | Domingo 9 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 07:30 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 08:30 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 09:30 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 10:30 horas

Chelsea vs Johor Tigers | Domingo 9 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Chelsea Femenil vs A-League All Stars | Miércoles 12 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Everton vs Newcastle United | Miércoles 12 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:15 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:15 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:15 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:15 horas

Manchester United vs Leeds United | Miércoles 12 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas



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