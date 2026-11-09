Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 en vivo: resultado finales atletismo varonil y femenil en directo

La jornada incluye los 400 metros con vallas, los 5,000 metros de marcha, los 200 metros en ambas ramas y mucho más

¡Las medallas del atletismo se definen en Dakar 2026! Sigue en vivo las finales varoniles y femeniles de los Juegos Olímpicos de la Juventud este martes 10 de noviembre en el Estadio Iba Mar Diop. La jornada incluye los 400 metros con vallas, los 5,000 metros de marcha y los 200 metros en ambas ramas, además de los 800 metros varoniles y los 1,500 metros femeniles.

Las pruebas de campo completan el programa con las finales varoniles de lanzamiento de jabalina, salto triple y salto con garrocha, así como impulso de bala, salto de altura y lanzamiento de martillo femeniles. Antes de definir a los campeones de los 200 metros también se disputarán las semifinales de ambas ramas. Sigue la transmisión por Claro Sports y conoce las marcas, los resultados y a los medallistas.