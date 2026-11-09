¡Con apoyo psicológico! Tenerife retoma entrenamientos tras la muerte de Jesús de Miguel

El conjunto español regresó a las prácticas después de seis días de luto y prepara su próximo partido frente al Ceuta

Tenerife, con apoyo psicológico para volver a entrenar. | @CDTOficial

El CD Tenerife retomó este lunes 9 de noviembre sus entrenamientos, seis días después del fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero español que perdió la vida a los 30 años tras sufrir un choque durante el partido frente al FC Andorra. El conjunto dirigido por Álvaro Cervera regresó a la Ciudad Deportiva Javier Pérez, donde comenzó su preparación para el próximo compromiso de LaLiga Hypermotion.

La plantilla volvió al trabajo después de una semana marcada por el luto, los homenajes y la despedida de su compañero. El futbolista falleció el martes 3 de noviembre en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde permanecía ingresado tras el incidente ocurrido un día antes en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.

El regreso a las actividades representa un nuevo desafío para los jugadores y el cuerpo técnico, quienes cuentan con acompañamiento psicológico profesional para afrontar la pérdida de Jesús de Miguel, conocido como ‘Demi’ dentro del vestidor. La institución decidió priorizar la atención emocional de sus integrantes antes de regresar a la competencia.

Tenerife vuelve a entrenar después de seis días de luto por Jesús de Miguel

Los jugadores del Tenerife regresaron este lunes a la Ciudad Deportiva Javier Pérez, sede habitual de sus entrenamientos, después de que el club suspendiera sus actividades deportivas como muestra de respeto por el fallecimiento del delantero.

Durante los días anteriores, la plantilla viajó a Navahermosa, Toledo, para asistir al funeral celebrado el jueves 5 de noviembre. Posteriormente, el sábado 7, el estadio Heliodoro Rodríguez López recibió un homenaje en memoria de Jesús de Miguel, con la presencia de familiares, compañeros, representantes del club y aficionados.

Con el cariño de todos, intentando volver a la normalidad ¡𝐆𝐑𝐀𝐂𝐈𝐀𝐒! #DemiEterno #LaFuerzaDeUnaIsla https://t.co/S49AMzG2g8 — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 9, 2026

El cuerpo técnico encabezado por Álvaro Cervera busca recuperar las actividades habituales del equipo, aunque las sesiones se desarrollarán a puerta cerrada. El Tenerife tiene previsto entrenar durante toda la semana para preparar el encuentro del domingo 15 de noviembre contra el Ceuta, que representará su primer partido después de la muerte de su compañero.

Para ese compromiso, Cervera no contará con Grant Leon-Ranos, convocado por la selección de Armenia, ni con Dani Fernández, quien se incorporará a la selección española sub 21. En contraste, Anes Krdzalic podrá permanecer con el equipo después de recibir autorización para no incorporarse a Bosnia y Herzegovina.

Tenerife recurre a psicólogos para afrontar la muerte de su compañero

La directiva del Tenerife puso a disposición de los futbolistas, cuerpo técnico y familiares un equipo de profesionales de la psicología, con el propósito de ofrecer acompañamiento durante el proceso de duelo. La medida fue anunciada después del fallecimiento y continuará durante el regreso a las actividades deportivas.

Felipe Miñambres, presidente del club, reconoció públicamente la necesidad de recibir atención especializada: “Sabemos que jugadores y mujeres de jugadores vamos a necesitar ayuda… ya la tenemos desde hoy, la seguiremos teniendo y necesitaremos ayuda profesional, pero también la ayuda de todos nuestros seguidores”, expresó durante su comparecencia institucional.

El dirigente también destacó la importancia del respaldo de los aficionados y aseguró que el recuerdo de Jesús de Miguel permanecerá dentro de la institución. La atención psicológica no estará limitada a los futbolistas, pues también contempla a sus parejas y familiares cercanos, quienes fueron afectados por lo ocurrido durante el encuentro contra Andorra.

El Tenerife afrontará una semana distinta en su preparación deportiva, con el objetivo de volver a competir el próximo domingo ante su afición. El partido contra el Ceuta marcará el regreso del equipo al Heliodoro Rodríguez López, el mismo escenario donde Jesús de Miguel disputó los últimos minutos de su carrera profesional.