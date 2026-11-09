Javier Aguirre reconoce que aún no ha funcionado su llegada al Valencia: “No ha habido efecto Aguirre”

El entrenador mexicano admite que los resultados no acompañan al Valencia, aunque ve avances en el funcionamiento del equipo y busca una reacción en la Copa del Rey

Javier Aguirre lamenta la falta de resultados con el Valencia. | Reuters

Javier Aguirre reconoció que su llegada al Valencia no ha generado los resultados que esperaba. El entrenador mexicano habló este lunes 9 de noviembre sobre el rendimiento de su equipo, después de la derrota por 0-3 ante el Real Madrid, y aceptó que las mejoras que observa en los entrenamientos y los partidos todavía no se reflejan en la clasificación de LaLiga.

El técnico acumula cinco puntos en sus primeros cinco partidos al frente del conjunto valencianista, con una victoria en ese periodo. Durante la conferencia de prensa previa al compromiso contra el Tavernes de la Valldigna en la Copa del Rey, Aguirre reconoció que esperaba una mayor cosecha de unidades y que los resultados no respaldan su trabajo hasta el momento.

Al ser cuestionado sobre el denominado efecto Aguirre, el entrenador de 67 años descartó que su llegada haya provocado un cambio en los resultados. El mexicano aseguró que el equipo ha mostrado avances en el terreno de juego, pero insistió en que las victorias son el principal indicador para evaluar su desempeño. “Los resultados y los datos no me favorecen en lo absoluto. Por lo tanto, no ha habido efecto Aguirre”.

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Aguirre explicó que el trabajo realizado durante las últimas semanas ha permitido corregir algunos aspectos del funcionamiento colectivo. Sin embargo, el Valencia permanece en una situación comprometida dentro de LaLiga, por lo que considera necesario transformar esas mejoras en puntos para salir de los últimos puestos.

El entrenador también reconoció su inconformidad con el balance de sus primeros encuentros. De cinco partidos disputados, únicamente ha conseguido una victoria, una cifra que considera insuficiente para cumplir los objetivos del club. “No tengo otra fórmula y se me agotan las palabras para justificar lo injustificable”.

Pese a los resultados, el mexicano defendió el rendimiento de sus futbolistas. Señaló que el Valencia ha mejorado en posesión, generación de oportunidades y organización defensiva, aunque admitió que estas estadísticas pierden importancia cuando el equipo no consigue ganar.

Javier Aguirre responde a Mourinho y defiende a los jugadores del Valencia

Otro de los temas de la conferencia fue la declaración de José Mourinho, entrenador del Real Madrid, quien después del triunfo en Mestalla le comentó a Aguirre que sus futbolistas eran mejores que los del Valencia.

El mexicano explicó que mantiene una relación de amistad con Mourinho y que no interpretó sus palabras como una provocación. Además, descartó que la declaración del portugués haya afectado el estado anímico de sus jugadores. “Pero esas palabras no creo que hayan hecho mella en ellos. En absoluto”.

Aguirre aseguró que confía en la calidad de su plantilla y recordó la trayectoria del Valencia dentro del fútbol español. También señaló que mantiene comunicación con sus futbolistas y que no ha detectado molestias dentro del vestuario por los comentarios del entrenador madridista.

La Copa del Rey representa una oportunidad para Javier Aguirre y el Valencia

El siguiente compromiso del Valencia será este martes 10 de noviembre ante el Tavernes de la Valldigna, en un partido aplazado de la primera ronda de la Copa del Rey. El encuentro se disputará en Mestalla, después de que el conjunto rival aceptara utilizar el estadio valencianista como sede.

Aguirre explicó que el torneo no representa un obstáculo para su equipo y que buscará aprovechar el encuentro para recuperar la confianza después de la derrota contra el Real Madrid. También destacó que sus jugadores tienen la intención de superar la eliminatoria y concentrarse posteriormente en sus compromisos de LaLiga.

El mexicano reconoció que su etapa en el Valencia representa uno de los retos de su carrera como entrenador. Aunque esperaba sumar más puntos durante sus primeras semanas, aseguró que mantendrá su método de trabajo y que concentrará sus esfuerzos en cada partido, sin anticipar escenarios sobre el futuro del equipo.

Por ahora, Javier Aguirre tiene como objetivo conseguir su segunda victoria al frente del Valencia y trasladar las mejoras que identifica en los entrenamientos a los resultados. El compromiso de Copa del Rey será una oportunidad para intentar cambiar la dinámica del conjunto español antes de regresar a la actividad de LaLiga.