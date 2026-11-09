Su pesadilla es Ibagué: el antirrécord de Millonarios

Con la derrota en el Manuel Murillo Toro por la fecha 18 del FPC, Millonarios acumula 13 años y cinco meses sin ganar en Ibagué.

Millonarios y su mala racha en Ibagué | Vizzor

Millonarios no la pasa para nada bien en Ibagué. Esta es una frase que se ha escuchado en varios partidos, distintas temporadas y a lo largo de una increíble cifra de años. Este domingo 8 de noviembre, los ‘embajadores’ visitaron al Deportes Tolima por la fecha 18 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II.

El resultado terminó siendo una derrota por dos goles a uno. Luego de haber comenzado ganando el partido con un tremendo golazo de Juan Guillermo Cuadrado. Ever Valencia y Kelvin Flórez, fueron los autores de las anotaciones para la victoria del conjunto tolimense.

La mala racha de Millonarios en Ibagué

Con esta nueva derrota, el equipo dirigido por Alberto Gamero llegó a 13 años y cinco meses sin poder ganar en el Estadio Manuel Murillo Toro. Un total de 15 partidos repartidos en nueve victorias y seis empates, separan a Millonarios de su última victoria en Ibagué. Dicho triunfo fue en el mes de mayo de 2013 por dos goles a uno con tantos de Fredy Montero y Eric Moreno.

Todos los partidos de Millonarios en Ibagué desde 2013

08.11.2026 | Deportes Tolima 2-1 Millonarios.

17.08.2025 | Deportes Tolima 3-1 Millonarios.

03.02.2024 | Deportes Tolima 2-0 Millonarios.

29.03.2023 | Deportes Tolima 1-1 Millonarios.

22.10.2022 | Deportes Tolima 1-0 Millonarios.

05.12.2021 | Deportes Tolima 1-1 Millonarios.

07.11.2021 | Deportes Tolima 3-2 Millonarios.

17.06.2021 | Deportes Tolima 1-1 Millonarios.

06.10.2020 | Deportes Tolima 2-2 Millonarios.

09.10.2019 | Deportes Tolima 2-0 Millonarios.

21.10.2018 | Deportes Tolima 1-0 Millonarios.

30.07.2018 | Deportes Tolima 1-1 Millonarios.

07.08.2017 | Deportes Tolima 3-1 Millonarios.

25.02.2015 | Deportes Tolima 1-0 Millonarios.

09.11.2014 | Deportes Tolima 1-0 Millonarios.

Las debilidades de Millonarios ante Deportes Tolima

Para nadie es un secreto que desde hace un tiempo para acá, Millonarios se ha hecho fuerte más por el juego vertiginoso que por la posesión y tenencia. Deportes Tolima tiene como una de sus grandes características futbolísticas ser un equipo completamente físico y con extremos más que rápidos.

Desde ahí, el planteamiento fuerte de Millonarios ha tenido que cambiar en varias ocasiones. Pues por velocidad y vértigo es más que complicado ganarle al equipo ‘pijao’. Así mismo, los tolimenses han brillado por tener zagueros centrales con muchísimo portento físico y altura. Factor que han hecho de la pelota quieta y el juego aéreo más que una fortaleza. Justamente, una de las grandes debilidades de la defensa de Millonarios a lo largo de toda la historia.

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