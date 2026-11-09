Depender de sí mismo, la verdadera preocupación de Millonarios de cara al partido ante Alianza

Los antecedentes hacen que directamente se prendan alarmas en el ‘Embajador’ de cara a este último partidos del todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-II.

Millonarios vs. Santa Fe Cuadrangulares 2025-I/ Vizzor.

Millonarios cayó 2-1 este domingo en Ibagué a manos del Deportes Tolima. A pesar de comenzar ganando con un golazo de Juan Guillermo Cuadrado, el ‘Embajador’ se descuadernó y el rival aprovechó para remontarle con goles de Enner Valencia y Kelvin Flórez. Alberto Gamero perdió el invicto de su segundo mandato como director técnico del cuadro capitalino.

Ahora Leonardo Castro, Mackalister Silva, Javier Burrai y compañía deberán salir a ganarle a Alianza en la última fecha del todos contra todos para avanzar sin inconvenientes a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II, y es allí donde aparece la verdadera preocupación de todo el ambiente del ‘Albiazul’, especialmente sus hinchas, ya que las últimas ocasiones en las que dependió de sí mismo fracaso y terminó afuera de distintas competiciones.

Cuadrangulares de la Liga BetPlay 2024-II

Pasto Vs Millonarios Cuadrangulares 2024-II/ Vizzor.

Una de las más recordadas, bajo la capitanía de Radamel Falcao García en su primer semestre con la camiseta de Millonarios, fue para los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2024-II. Después de haber empatado de local 1-1 con un Independiente Santa Fe que no estuvo a la altura en esas semifinales ya que solo hizo un 1 punto de 18, todo se tenía que definir en Nariño ante Deportivo Pasto.

Una noche del terror la que vivió el ‘Embajador’ en el Libertad. Precisamente el ‘Tigre’ desperdició en varias ocasiones lo que pudo significar la victoria y posterior clasificación a la anhelada final, no obstante el compromiso culminó 0-0 y en la ciudad de Bogotá Atlético Nacional venció 3-0 a Santa Fe, los ‘Verdolagas’ se clasificaron a la disputa de la estrella, la cual iba a conquistar al vencer a Deportes Tolima.

Cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-I

Millonarios Vs Santa Fe Cuadrangulares 2025-I/ Vizzor

En una similitud a lo sucedido en el finalización del 2024, Millonarios llegaba con la oportunidad de empatar o ganarle a Independiente Santa Fe en la última fecha de su grupo en cuadrangulares. El ‘Embajador’ llegaba con el ‘pecho inflado’ después de haberle ganado 0-1 a Atlético Nacional en Medellín, algo que ha venido sucediendo frecuentemente.

El Estadio El Campín estaba a reventar, más de 28 mil asistentes del local añoraban el paso a la final, sin embargo la tribuna Sur del ‘Coloso de la 57’ esperaba ganar, el único resultado que le funcionaba. Y así salió al gramado porque en tan solo 10 minutos con goles de Hugo Rodallega y Ewil Murillo se ponía 0-2 arriba, en los últimos minutos del encuentro un golazo de Radamel Falcao García solo sirvió para la estadística. El ‘León’ avanzó a la final y respectivamente la iba a ganar al vencer 1-2 a Independiente Medellín en el Atanasio Girardot.

Fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026

O’Higgins Vs Millonarios Copa Sudamericana/ Vizzor.

Un nuevo fracaso de Millonarios se volvió a presentar en casa y ante su gente. El ‘Albiazul’ llegó a la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 con la ventaja que un empate o la victoria ante O’Higgins lo aseguraba al menos en los playoffs de los octavos de final del certamen y un triunfo, bajo una derrota de Sao Paulo en el Morumbi ante Boston River lo instalaba directamente en la siguiente fase.

Pero nuevamente se quedó en el camino, ya que Bastián Yáñez (7′) y Alan Robledo (38′) dieron el batacazo en la tarde soleada en El Campín, después Rodrigo Contreras (54′) descontó para el local, sin embargo el tiempo no le iba a alcanzar y Millonarios iba a quedar eliminado en fase de grupos de Copa Sudamericana con casa llena.

Dicho esto, en la última fecha del todos contra todos el equipo dirigido por Alberto Gamero se jugará su continuidad en Liga en la última fecha contra Alianza en El Campín, nuevamente la victoria o un empate, en una serie de más resultados, le darían el paso a los cuadrangulares, de lo contrario una derrota lo dejaría comprometido, porque desde atrás están Once Caldas, Deportes Tolima, Águilas Doradas y hatsa Cúcuta Deportivo están esperando que resbale.

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